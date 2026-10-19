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James Maddison bate un increíble récord de la Premier League mientras Omar Marmoush le da al Tottenham su primera victoria ante el Coventry
Un regreso espectacular para Maddison
Maddison tuvo un impacto inmediato en su regreso al once titular el lunes. El mediapunta recibió un pase de Mohammed Kudus en el minuto 14 y colocó un magnífico disparo de primeras en la escuadra.
Ese golazo puso fin a una dura sequía goleadora de 610 días y fue su 21.º gol desde fuera del área en la Premier League desde su debut en agosto de 2018. La cifra le sitúa al menos dos goles por delante de cualquier otro jugador de la competición, incluidos los especialistas en disparos lejanos Kevin De Bruyne y James Ward-Prowse.
- Getty Images Sport
Marmoush asegura la victoria crucial
El Coventry, que había ganado sus dos partidos anteriores, no se rindió fácilmente y logró volver a meterse en el encuentro. Jack Rudoni aprovechó un error defensivo para marcar el gol del empate para los visitantes en el minuto 50. Sin embargo, el Tottenham reaccionó enseguida.
Andy Robertson dio una asistencia decisiva a Omar Marmoush solo nueve minutos después, y el delantero marcó con un potente disparo para devolver la ventaja a su equipo. Fue un momento especial para Marmoush: su primer gol con el Tottenham desde su traspaso procedente del Manchester City en verano.
Davies asegura la victoria con un gol en los últimos minutos
Roberto De Zerbi introdujo cambios en los últimos minutos y dio entrada a Mathys Tel y a Dejan Kulusevski, que regresó tras 526 días entre una enorme ovación. Tosin Adarabioyo y Robertson tuvieron que abandonar el campo, lo que dio paso a la entrada de Conor Gallagher, Mateus Fernandes y Ben Davies. Maddison se marchó entre aplausos, mientras que Archie Gray pasó a ocupar el lateral derecho. Con el Coventry sufriendo en defensa ya en pleno tiempo añadido, Davies apareció en el minuto 96 para marcar con un disparo raso desde fuera del área y sellar una trabajada victoria por 3-1 para el club londinense.
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¿Qué le espera ahora al Tottenham?
El Tottenham debe aprovechar esta victoria tan necesaria como punto de partida para ganar regularidad en la Premier League. Con Maddison en plena forma y el equipo por fin con una victoria en su casillero tras siete intentos, De Zerbi espera que su plantilla pueda alejarse aún más de la zona de descenso en sus próximos compromisos nacionales.
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