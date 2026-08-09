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Jamás se tocará a Gavi ni a Pedri: el cuarteto del Barcelona que pagará el precio del fichaje de Rodri

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Primera División
Barcelona
Rodri
Gavi
Pedri
M. Bernal
M. Casado
T. Marques
España

Rodri cambia el mapa del Barcelona y amenaza a 4 jugadores

El FC Barcelona negocia con el Manchester City para intentar cerrar el fichaje de la estrella española Rodri.

En caso de confirmarse la llegada de Rodri, el proyecto del entrenador Hansi Flick no solo contaría con uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, si no es que el mejor de todos, sino que también dispondría de un capitán y de uno de esos futbolistas con roles estructurales que elevan el techo competitivo de cualquier equipo.

El diario Sport señaló que la llegada de un jugador con estas características tendrá necesariamente algunos efectos secundarios sobre varios futbolistas de la plantilla del Barcelona.

Rodri goza de gran prestigio e influencia, por lo que su fichaje conllevará lógicamente cambios en el proceso de rotaciones.

  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong y Casadó, los primeros perjudicados

    Sport apuntó que el primer perjudicado será Frenkie de Jong, quien realizó un gran esfuerzo con la selección de su país, los Países Bajos, para participar en el Mundial, y acaba de iniciar el proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla.

    Sin embargo, De Jong, cuando reciba el alta médica dentro de varios meses, descubrirá que su titularidad, que antes estaba prácticamente garantizada, será ahora más difícil de conseguir.

    Marc Casadó también será uno de los principales perjudicados por la llegada de Rodri, y Flick fue muy claro con él al final de la pasada temporada, cuando le comunicó que lo mejor que podía hacer era buscar otro club.

    No obstante, Casadó siguió soñando, tal y como él mismo explicó al diario Sport, con triunfar en el Spotify Camp Nou.

    La idea del club es vender a Casadó de forma definitiva, y en estos momentos todos los indicios apuntan a que se dirigirá hacia la Roshn Saudi League.

    • Anuncios
  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Tommy Márquez y Marc Bernal

    Y hay otro jugador de la academia de La Masía que tiene grandes posibilidades de abandonar el club antes del cierre del mercado de fichajes de verano, si nada cambia, y se trata de Tommy Marqués.

    Marqués, centrocampista de 19 años, necesita minutos de juego y, en principio, formará parte de la nueva estrategia del director deportivo Deco, ya que el club buscará una operación de traspaso que incluya una opción de recompra, con el fin de obtener un retorno económico y, al mismo tiempo, no perder el control sobre el futuro del jugador.

    Y aunque Marc Bernal pueda parecer uno de los otros perjudicados por la llegada de Rodri al Barcelona, hay razones para creer todo lo contrario.

    Sí, quizás la llegada de Rodri ralentice el desarrollo de Marc Bernal a corto plazo, pero, al mismo tiempo, será "el mejor profesor posible" para un jugador que solo tiene 19 años y que aún tiene todo un futuro por delante.

    Además de eso, Marc Bernal ha demostrado, a lo largo de toda su trayectoria en La Masía, así como la temporada pasada con el primer equipo, sus capacidades goleadoras y, por ello, puede compartir el terreno de juego con el mejor jugador del Mundial y avanzar hacia una posición más ofensiva.

  • PEDRI BARCELONA Getty Images

    Otros jugadores que podrían beneficiarse

    En cuanto a jugadores como Pedri y Gavi, se trata de elementos intocables para el entrenador Hansi Flick.

    Y aunque la presencia de Rodri afectará de una manera u otra a los roles de Gavi y Rodri dentro del sistema de juego, el escenario más probable es que ambos también se beneficien de su presencia en el equipo.

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