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Jamal Musiala se somete a una nueva operación y el Bayern de Múnich revela cuándo estará listo el internacional alemán para volver a la acción
Cirugía programada para Musiala
El Bayern ha confirmado que Musiala se ha sometido a una intervención quirúrgica menor y rutinaria tras concluir su participación en el Mundial. La intervención no se debió a una nueva lesión sufrida durante el torneo en Norteamérica, sino que formaba parte de un plan médico previamente programado.
El club informó que esta cirugía estaba programada desde hace meses y se realizó durante el parón posterior al torneo.
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El Bayern da a conocer el calendario de su regreso
La cirugía se programó en verano para que el jugador de 23 años no se pierda partes clave de la temporada 2026-27. Así, el Bayern espera que Musiala arranque la pretemporada sin problemas.
Según el club, el plan de pretemporada le permitirá llegar en óptimas condiciones al debut oficial y reforzar así la preparación del equipo.
Una lesión grave que arruinó toda una temporada.
La saga de lesiones de Musiala volvió a la luz tras fracturarse el peroné y luxarse el tobillo en un choque violento con el portero del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, en los cuartos de final del Mundial de Clubes del verano de 2025. El choque ocurrió en la primera parte del encuentro, que el PSG ganó 2-0, y obligó a evacuar al delantero del Bayern en camilla y trasladarlo al hospital ante la conmoción de ambos equipos, incluido el propio Donnarumma.
El Bayern anunció entonces que estaría de baja entre cuatro y seis meses, por lo que se perdería gran parte del inicio de la temporada 2025-26. Tras regresar a Alemania, fue operado con éxito y comenzó la rehabilitación. En marzo sufrió un nuevo contratiempo por dolor en el tendón, lo que retrasó su regreso al nivel previo a la lesión.
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Le cuesta recuperar el ritmo
Aunque Musiala ya juega, aún no recuperó su nivel y compite por un lugar en ataque con Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry, quienes se afianzaron en el once de Vincent Kompany durante su ausencia. El cuerpo técnico del Bayern admite que el jugador está lejos de su mejor forma y pide paciencia a afición y medios.
El debate se reavivó en el Mundial, cuando el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, sugirió alinear a Deniz Undav en lugar de Musiala en el debut contra Curazao, argumentando su falta de minutos recientes. La propuesta provocó críticas de la leyenda alemana Lothar Matthäus, quien la consideró insensible hacia un jugador que aún busca recuperar la confianza. Musiala fue titular en tres de los cuatro partidos de Alemania en el Mundial, marcó su único gol ante Curazao y cayó eliminado en octavos por Paraguay en los penaltis.
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