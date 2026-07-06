Jamal Musiala se somete a una nueva operación y el Bayern de Múnich revela cuándo estará listo el internacional alemán para volver a la acción

El Bayern ha confirmado que Musiala se ha sometido a una intervención quirúrgica menor y rutinaria tras concluir su participación en el Mundial. La intervención no se debió a una nueva lesión sufrida durante el torneo en Norteamérica, sino que formaba parte de un plan médico previamente programado.

El club informó que esta cirugía estaba programada desde hace meses y se realizó durante el parón posterior al torneo.