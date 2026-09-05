Jamal Musiala, listo para un dramático regreso con el Bayern de Múnich ante el Schalke tras unos preocupantes desvanecimientos en la pretemporada

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, ha confirmado que Musiala está a punto de volver a la competición tras un periodo de reposo obligado y seguimiento médico. En la rueda de prensa previa al partido del viernes, Kompany señaló que la decisión final sobre la participación del jugador dependería de cómo reaccionara a la última sesión de entrenamiento del equipo.

En ese momento, el técnico belga explicó la postura cautelosa del club al afirmar: "Ha completado una buena semana de entrenamiento. Las cosas pintan bien para él, está bien. Ya hemos explicado cómo estamos manejando esto. Jamal está en una buena fase ahora mismo. Llevamos ya un tiempo lidiando con la situación".

"Veremos cómo está hoy en el entrenamiento y después tomaremos la decisión que sea mejor para Jamal y para el equipo. Hoy tomaremos una decisión con Jamal en función de cómo asimile la sesión de entrenamiento. Serge Gnabry no estará disponible esta semana, esperemos que la próxima sí. La principal prioridad es que se sienta bien".