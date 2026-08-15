El delantero, por el que se pagaron 73 millones de libras cuando llegó a Old Trafford en 2021, prefiere un nuevo desafío fuera del fútbol inglés, aunque sigue abierto a valorar todas las oportunidades realistas.

La pasada temporada disputó 39 partidos durante su cesión en el Aston Villa, ayudando al equipo de Unai Emery a asegurar la clasificación para la Champions League, además de conquistar el trofeo de la Europa League. Su aparición en los últimos minutos en la gran final contra el Freiburg supuso su tercera final europea consecutiva en otros tantos años, después de haber disputado anteriormente finales continentales con el Dortmund y el Chelsea.