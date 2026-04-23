Getty Images Sport
Traducido por
Jadon Sancho está abierto a regresar al Borussia Dortmund, y Niko Kovac autoriza su fichaje gratis tras su salida del Manchester United
Un posible regreso al BVB
La relación entre Sancho y el Borussia Dortmund suma un nuevo capítulo. Según Sky Sports, el jugador de 26 años quiere volver a vestir la camiseta negra y amarilla este verano. Sancho cumple los últimos meses de su contrato con el Manchester United y ahora juega cedido en el Aston Villa.
La directiva del Dortmund, con Ole Book y Lars Ricken, evalúa su regreso. El entrenador Niko Kovac ya dio el visto bueno, consciente del potencial de un jugador que vivió sus mejores años en Alemania.
- Getty Images Sport
Conversaciones concretas e interés mundial
Sancho quiere volver a Dortmund pese a tener ofertas de otros clubes. El Borussia ya tiene toda la información para decidir el traspaso.
Sancho brilló en el Dortmund entre 2017 y 2021, fichó por el Manchester United en 2021 por 73 millones de libras, pero no se adaptó a la Premier. Cedido de nuevo al BVB en la segunda mitad de la 2023-24, ayudó al equipo a llegar a la final de la Liga de Campeones.
Dificultades fuera del BVB
A pesar de su talento, las últimas estadísticas de Sancho muestran que necesita recuperar la confianza. Durante su actual cesión en el Aston Villa ha marcado un gol y dado tres asistencias en 33 partidos, cifras muy por debajo de sus 114 participaciones en goles en 137 encuentros con el Dortmund. Tampoco fue regular en su cesión al Chelsea en la 2024-25.
- Getty Images Sport
Ahora le toca mover ficha al Dortmund
Para el Borussia Dortmund, fichar a Sancho gratis es una gran oportunidad. Con 26 años, el extremo debería estar en su mejor momento, así que la directiva debe valorar si el bajo riesgo económico compensa su bajo rendimiento reciente en la Premier.
Sería su tercera etapa, lo que reforzaría el vínculo con la afición. Con el visto bueno de Kovac, solo quedan trámites administrativos para cerrar la plantilla de la temporada 2026-27.