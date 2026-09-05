El Newcastle se vio completamente superado en los primeros compases. El Bournemouth dominó la batalla en el centro del campo, en gran parte gracias a la sobresaliente actuación de Alex Scott.

El equipo visitante se puso dos goles por delante en el minuto 35. Marcus Tavernier empujó el balón a la red a bocajarro tras un desvío y, poco después, Scott vio cómo su centro acabó en la portería tras golpear en la pierna de Malick Thiaw, en un desafortunado gol en propia puerta.

Sin embargo, Harvey Barnes recortó distancias de inmediato para el equipo local con un brillante disparo con rosca apenas 25 segundos después de la reanudación tras el segundo gol, manteniendo al Newcastle en el partido de cara al descanso.