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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Jacob Ramsey rescata un punto dramático para el Newcastle ante el Bournemouth mientras Matthias Jaissle admite sentimientos encontrados por la remontada

J. Ramsey
M. Jaissle
Newcastle
Newcastle vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League

El Newcastle United rescató un punto dramático en St James' Park después de que el suplente Jacob Ramsey marcara el empate en el minuto 88 para culminar la remontada ante el Bournemouth. Matthias Jaissle vio cómo su equipo sufría durante una nefasta primera parte, en la que se quedó dos goles abajo, pero una enérgica reacción en la segunda mitad le permitió mantener su inicio invicto en la nueva temporada de la Premier League.

  • El Newcastle culmina una remontada tardía contra el Bournemouth

    El Newcastle se vio completamente superado en los primeros compases. El Bournemouth dominó la batalla en el centro del campo, en gran parte gracias a la sobresaliente actuación de Alex Scott.

    El equipo visitante se puso dos goles por delante en el minuto 35. Marcus Tavernier empujó el balón a la red a bocajarro tras un desvío y, poco después, Scott vio cómo su centro acabó en la portería tras golpear en la pierna de Malick Thiaw, en un desafortunado gol en propia puerta.

    Sin embargo, Harvey Barnes recortó distancias de inmediato para el equipo local con un brillante disparo con rosca apenas 25 segundos después de la reanudación tras el segundo gol, manteniendo al Newcastle en el partido de cara al descanso.

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    Jacob Ramsey rescata un punto para Jaissle

    A pesar del alivio, el Newcastle siguió teniendo problemas para generar ocasiones claras. Jaissle recurrió a su banquillo y dio entrada al debutante de 51 millones de libras Matias Fernandez-Pardo para aportar la energía que tanto necesitaba el ataque.

    El cambio resultó vital, pero fue Ramsey quien acabó firmando el importantísimo empate. En el minuto 88, el balón quedó suelto dentro del área y Ramsey se adelantó a Fernandez-Pardo para golpearlo con fuerza al fondo de la red. El tanto tardío supuso la cuarta vez esta temporada en la que un suplente marca para Jaissle, lo que pone de relieve la profundidad y el impacto de sus opciones desde el banquillo mientras el Newcastle buscaba un resultado.

  • Jaissle reflexiona sobre sentimientos encontrados tras el empate

    Tras el empate 2-2, Jaissle compartió sus impresiones sobre el partido de locos con TNT Sports y afirmó: "Sensaciones encontradas. Contento por ese espíritu, por esa fe que los chicos mostraron hasta el final junto con la afición. Sentí la energía y sentí que, si hubiéramos tenido cinco o 10 minutos más, podríamos haber ganado este partido. Pero la primera parte no fue la esperada. Esto es algo que necesitamos mejorar. Esto forma parte del proceso. Sabíamos que el Bournemouth iba a venir con todo, siempre muestra una gran intensidad y, si no compites con eso, tienes problemas. Nos costó en la primera parte, pero los chicos mostraron la reacción adecuada".

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    ¿Qué le espera ahora al Newcastle?

    El resultado deja al Newcastle en la octava posición de la clasificación de la Premier League con cinco puntos, mientras que el Bournemouth se encuentra en el 14.º puesto con dos puntos. El Newcastle ha mantenido su inicio de temporada invicto y tratará de dar continuidad a esta enérgica actuación en la segunda parte cuando se enfrente al Millwall en la Copa de la Liga, antes de centrar su atención en el duelo liguero contra el Leeds United.

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