AFP
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Jackson Irvine y Nestory Irankunda marcan el nivel para Australia antes del doble enfrentamiento contra Brasil
Australia vuelve a reunirse para un doble enfrentamiento estelar contra Brasil
Australia se ha reunido por primera vez desde su eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 en julio. Australia afronta una prueba enorme al recibir este viernes en Townsville a Brasil, cinco veces campeona del mundo, antes de volver a enfrentarse a ella el próximo martes en el Suncorp Stadium de Brisbane.
El doble enfrentamiento sirve como preparación crucial para la Copa Asiática de la AFC, que comienza en enero en Arabia Saudí.
La seleccionadora y las jugadoras aspiran a dar continuidad al impulso del verano ante una oposición de primer nivel mundial.
- J.LEAGUE
Irvine exige progreso en la plantilla para alcanzar el siguiente nivel
El experimentado centrocampista Jackson Irvine instó a sus compañeros a elevar su nivel colectivo durante las primeras horas de la concentración. El veterano líder subrayó que, aunque su campaña en el Mundial dejó momentos impresionantes, la selección debe seguir progresando para triunfar en la Copa Asiática.
Irvine destacó la inclusión de caras nuevas como una oportunidad ideal para poner a prueba la profundidad de Australia.
«Hicimos cosas increíbles en el Mundial, pero tenemos otro torneo por delante y, para crecer, tenemos que aspirar a progresar», declaró Irvine. «Ese ha sido el tema incluso en las primeras 24 horas aquí en la concentración. Necesitamos dar otro paso».
Irankunda respalda a la nueva generación de talento australiano para dominar
El extremo Nestory Irankunda expresó una enorme confianza en la emergente hornada de jóvenes jugadores de Australia. El futbolista de 20 años, que recientemente completó un traspaso al gigante portugués Sporting CP procedente del Watford, aspira a consolidarse como una figura clave en la selección nacional.
Irankunda respaldó a una joven plantilla en la que figuran los adolescentes Lucas Herrington y Dylan Leonard, junto a Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos y Marcus Younis.
El extremo advirtió a sus rivales de que el núcleo a largo plazo de Australia apenas está empezando a demostrar su potencial.
- Getty Images Sport
Australia inicia la preparación para la Copa Asiática en Townsville y Brisbane
Los enfrentamientos contra Brasil marcan el inicio de un intenso periodo de preparación para Australia de cara a su campaña continental en Arabia Saudí. Medirse a una oposición de élite permite al cuerpo técnico australiano integrar talento joven mientras afina la disciplina táctica.
La selección afronta el partido inaugural del viernes en Townsville con el objetivo de dejar huella en casa.
Australia busca ganar impulso antes de su regreso a la competición en la Copa Asiática.
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