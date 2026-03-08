Jack Grealish promete estar «más fuerte que nunca» mientras la estrella de Inglaterra y el Everton da noticias positivas sobre su recuperación tras una operación en el pie

La lesión supuso un duro golpe tanto para el jugador como para el club, dada la impresionante forma de Grealish en la primera mitad de la temporada, en la que anotó dos goles y dio seis asistencias en 20 partidos de la Premier League con el Everton. Reflexionando sobre el momento en que se produjo el contratiempo, poco después de su operación, Grealish admitió su frustración, pero se mantuvo centrado en el futuro y declaró: «No quería que la temporada terminara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado».»

Continuó: «La operación ya está hecha y ahora todo mi esfuerzo se centra en recuperarme. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club lo es todo para mí. El personal, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club».