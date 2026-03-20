¿¡Jack Grealish al Wrexham?! El extremo ha declarado que fichar por la Championship sería «una gran historia» tras su salida del Manchester City, ya que «probablemente no» vaya a quedarse en la Premier League

El mercado para Grealish en la máxima categoría del fútbol inglés se está reduciendo, debido principalmente a la combinación de su edad y sus expectativas salariales. Aunque su seguridad técnica sigue siendo de élite, pocos clubes de la Premier League, aparte de los seis grandes, pueden permitirse el paquete total que se requiere para ficharlo, y los que están en lo más alto están buscando otras opciones.

En declaraciones a BetVictor, Waddle valoró la precaria situación del extremo: «Ahora tiene 30 años, así que Jack Grealish buscará un nuevo contrato en otro sitio, estoy seguro, porque el Man City está pasando página. Sus días en el Man City, seamos sinceros, han terminado. Solo esperan que alguien se lo lleve. Para deshacerse de él, probablemente tendrán que dejarlo marchar gratis, o tendrán que venderlo por un precio muy bajo para sacarlo de la nómina.

«Cobra mucho dinero. ¿Es realmente tan buen jugador como para exigir ese sueldo o una cláusula de traspaso a otro club de la Premier League? Probablemente no. Es una situación curiosa para Jack Grealish. Probablemente esté pensando: “Me queda otro año en el City, creo”. Ellos buscarán sacar provecho este verano. Puede que acepten una oferta solo para ingresar algo de dinero, pero lo importante es quitarse de encima ese sueldo, que será un sueldo elevado si se trata del Manchester City».