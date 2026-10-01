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Ivan Toney niega la agresión en una discoteca mientras el delantero de Inglaterra comparece ante el tribunal y opta por un juicio con jurado
Niegan los cargos de agresión en el Tribunal de Magistrados de Westminster
Toney compareció este jueves por la mañana ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para responder formalmente a un cargo de agresión con resultado de lesiones corporales reales. El delantero de 30 años, que actualmente juega en la Saudi Pro League, se situó en el banquillo para confirmar sus datos personales antes de declararse no culpable. El proceso judicial se produce tras una investigación de la Policía Metropolitana sobre un incidente que presuntamente ocurrió en el centro de Londres durante el invierno de 2025.
Según ESPN, la acusación, encabezada por Tom Heslop, ofreció un breve resumen de las alegaciones durante la vista de 10 minutos. Se alega que Toney estuvo involucrado en un enfrentamiento con un hombre llamado Saber Da Silva en 100 Wardour Street, un local de Soho, el 6 de diciembre del año pasado. Heslop dijo al tribunal que ambos individuos «se encararon», y además se alega que Toney «se abalanzó hacia delante y dio un cabezazo al denunciante, seguido de unos cuantos puñetazos».
- AFP
Toney opta por un juicio con jurado en el Tribunal de la Corona
Aunque la jueza de distrito Briony Clarke indicó que el caso era adecuado para tramitarse dentro del sistema de tribunales de magistrados, el internacional inglés eligió una vía legal diferente. Toney optó por un juicio en el Crown Court, lo que significa que los hechos del caso acabarán siendo examinados ante un juez y un jurado. Tras esta decisión, el que fuera talismán del Brentford obtuvo libertad bajo fianza incondicional por parte del tribunal hasta su próxima comparecencia, prevista para finales de este mes.
El delantero llegó al edificio de los juzgados poco después de las 9:30 de la mañana, acompañado por tres miembros de su entorno y vestido con una prenda negra sobre una camisa y corbata.
El portavoz confirma su conmoción por los cargos penales
Tras la comparecencia ante el tribunal, un portavoz del delantero emitió un comunicado en el que abordó el caso penal en curso. El comunicado decía: «Ivan reconoce el cargo y, aunque está naturalmente conmocionado, espera con interés que se le brinde la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal». Esta postura pública reafirma el compromiso del jugador de combatir las acusaciones mientras el caso avanza hacia el sistema de tribunales superiores para una vista probatoria completa.
La siguiente fase del proceso legal tendrá lugar en el Tribunal de la Corona de Southwark, con una vista fijada actualmente para el 29 de octubre. Toney seguirá en libertad para continuar con sus obligaciones profesionales mientras tanto, ya que no se impusieron condiciones restrictivas de fianza durante la vista inicial.
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Estatus internacional y trayectoria profesional
Toney ha sido un fijo en la selección inglesa en los últimos años y formó parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2026, en el que marcó una vez en 10 apariciones internacionales, aunque se quedó fuera de la última lista para los cuatro primeros partidos de la Nations League. Su camino hacia la élite comenzó en el Northampton, seguido de etapas en el Newcastle y el Peterborough, antes de lograr su mediático traspaso al Brentford en 2020.
Durante una etapa de cuatro años muy productiva en el Brentford, Toney marcó 72 goles y se consolidó como uno de los rematadores más letales de la Premier League, antes de protagonizar un sonado traspaso al Al Ahli de la Saudi Pro League en 2024.
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