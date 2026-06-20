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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Ivan Toney marca un hat-trick con Inglaterra en la victoria por 5-1 en un partido amistoso a puerta cerrada; Morgan Rogers también ve puerta

I. Toney
Inglaterra
World Cup
Sporting Kansas City
Minnesota Stars
Major League Soccer
M. Rogers

Ivan Toney se ganó un puesto en el once al marcar un hat-trick en la victoria 5-1 de Inglaterra ante el Sporting Kansas City a puerta cerrada. El partido de entrenamiento se disputó en la concentración del equipo para mantener la forma de los jugadores menos habituales.

  • Los jugadores menos habituales disfrutan de más minutos

    Thomas Tuchel organizó un amistoso a puerta cerrada en Swope Soccer Village menos de 24 horas después de la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia en su debut mundialista. El partido, de dos tiempos de 25 minutos, permitió a 13 jugadores sin minutos adaptarse al calor norteamericano. Morgan Rogers y Ollie Watkins marcaron ante el rival de la MLS, mientras los titulares se quedaban en el hotel recuperándose.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El capitán elogia el ejercicio de entrenamiento

    El entrenamiento fue muy útil para la integración táctica, sobre todo porque, por precaución, se vendaron las piernas de jugadores veteranos como Harry Kane tras sufrir calambres en los últimos minutos del primer partido oficial del miércoles.

    Kane explicó: «Ha estado genial. Fue genial para los que ayer no tuvieron muchos minutos. Una buena prueba. Gracias al Sporting por el partido; mantuvieron un gran nivel y marcaron un bonito gol de falta. Sabíamos que podríamos anotar, y así fue, pero nos exigieron y sacamos lo que necesitábamos».

  • El delantero se crece en estas circunstancias

    El triplete de Toney, su segundo en un entrenamiento a puerta cerrada tras marcar tres goles al Miami FC la semana pasada, refuerza su papel como recambio de Kane gracias a su experiencia en climas cálidos con el Al-Ahli saudí. Su convocatoria sorprendió, pero el cuerpo técnico valora su experiencia en climas cálidos tras fichar por el Al-Ahli saudí. Su estado físico aporta profundidad ofensiva detrás de Kane ante el aumento de la intensidad del torneo.

  • England Hydration Break World Cup 2026Getty

    La selección afronta la prueba africana

    Los Tres Leones reanudarán los entrenamientos colectivos antes de viajar al Boston Stadium para enfrentar a Ghana el martes en su segundo partido del Grupo L. Tuchel tiene un dilema: elegir entre la racha de Toney en los entrenamientos y la recuperación de sus titulares. Ganar en Massachusetts les daría el pase a eliminatorias con un partido por delante.