Las informaciones apuntan a que el enfrentamiento comenzó cuando un aficionado intentó rodear con el brazo al futbolista para hacerse una foto dentro del local.

Un testigo recordó el altercado: "Pasó junto a una mesa en la que había un grupo de chicos. Uno de ellos lo reconoció y dijo: 'Oh, es Ivan Toney', e intentó echarle los brazos al cuello para hacerse una foto con él. Y entonces Toney dijo: 'Quítate de encima, quítate de encima'".

El testigo añadió que el delantero llevaba un reloj de pulsera caro en ese momento y que pudo temer que le estuvieran intentando robar.