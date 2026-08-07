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Ivan Toney, delantero de Inglaterra, acusado de agresión tras un incidente en una discoteca de Londres
Toney, procesado por agresión
Toney ha sido acusado formalmente de agresión con resultado de lesiones tras un incidente en 100 Wardour Street, en Soho, el 6 de diciembre. El delantero del Al-Ahli, de 30 años, que fichó por el club de la Saudi Pro League procedente del Brentford por 40 millones de libras en agosto de 2024, ha permanecido en libertad bajo fianza incondicional desde su detención poco después del altercado. Ahora comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 24 de septiembre.
- NurPhoto
Un incidente en una discoteca provoca un enfrentamiento
Las informaciones apuntan a que el enfrentamiento comenzó cuando un aficionado intentó rodear con el brazo al futbolista para hacerse una foto dentro del local.
Un testigo recordó el altercado: "Pasó junto a una mesa en la que había un grupo de chicos. Uno de ellos lo reconoció y dijo: 'Oh, es Ivan Toney', e intentó echarle los brazos al cuello para hacerse una foto con él. Y entonces Toney dijo: 'Quítate de encima, quítate de encima'".
El testigo añadió que el delantero llevaba un reloj de pulsera caro en ese momento y que pudo temer que le estuvieran intentando robar.
Los problemas extradeportivos persiguen al torneo
Estos procedimientos judiciales llegan apenas unas semanas después de que Toney representara a Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos de este verano. Pese a que se le concedió un visado estadounidense a pesar de su detención, el delantero participó en dos partidos con Inglaterra, saliendo desde el banquillo en la derrota en semifinales contra Argentina antes de ser titular en la victoria sobre Francia en el partido por el tercer puesto.
- ZUMA Press Wire
Se acerca la vista en el tribunal de magistrados
Toney debe ahora compaginar sus compromisos profesionales en la Saudi Pro League con la preparación de su próxima comparecencia ante el tribunal en Londres. Los responsables de Al-Ahli y de la Federación Inglesa seguirán de cerca el proceso judicial antes de determinar posibles repercusiones para su carrera. El resultado de la vista en Westminster podría afectar significativamente al futuro del delantero tanto a nivel de club como internacional.
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