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¡Italia vuelve a estar en ruinas! Paolo Maldini y Leonardo dimiten de sus cargos en la FIGC tras solo dos semanas, a raíz del rechazo a Andrea Pirlo
Las dimisiones sacuden a la federación italiana
Maldini y Leonardo han dimitido de sus cargos en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), según Sky Sport Italia. Lo hacen apenas unos días después de aceptar sus puestos en la reestructuración de la dirección de la selección.
Maldini, nombrado director técnico el 11 de julio, debía reconstruir la selección tras quedarse fuera del Mundial por tercera vez. Su primera tarea era buscar un sucesor para Gennaro Gattuso, pero renunció solo 16 días después junto a Leonardo, su asesor.
La retirada de Pirlo desata la polémica
Poco después de que el exinternacional italiano Pirlo retirara su candidatura a seleccionador, ante la fuerte oposición por sus vínculos con una empresa de apuestas rusa, ambos decidieron dimitir. La polémica había crecido en los días previos, generando una intensa reacción en el fútbol y los medios italianos.
Pirlo era la primera opción de Maldini tras el rechazo de Pep Guardiola, por lo que, sin alternativas firmes, el fracaso de su candidatura llevó a ambos a renunciar a sus recién creados cargos.
Las dificultades de la FIGC continúan
La doble dimisión provoca una crisis inmediata para el recién nombrado presidente de la FIGC, Giovanni Malago, que debe encontrar una estrategia clara para la selección nacional en su peor momento en casi 40 años. Malago, que acaba de asumir el cargo, debe enderezar el rumbo.
La crisis se produce tras la eliminación temprana de los clubes italianos en Europa la temporada pasada y el tercer fracaso seguido en la clasificación al Mundial, lo que alimenta la inestabilidad que afecta a la federación desde hace meses y pone en duda todo el proceso de reconstrucción de la selección.
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en los candidatos alternativos
Tras la salida de Maldini y Leonardo, se especula con Roberto Mancini, Antonio Conte y Thiago Motta como posibles seleccionadores. Todos tienen experiencia en la élite del fútbol italiano y europeo, pero aún no han mantenido conversaciones formales con la federación.
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