¡Italia vuelve a estar en ruinas! Paolo Maldini y Leonardo dimiten de sus cargos en la FIGC tras solo dos semanas, a raíz del rechazo a Andrea Pirlo

Maldini y Leonardo han dimitido de sus cargos en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), según Sky Sport Italia. Lo hacen apenas unos días después de aceptar sus puestos en la reestructuración de la dirección de la selección.

Maldini, nombrado director técnico el 11 de julio, debía reconstruir la selección tras quedarse fuera del Mundial por tercera vez. Su primera tarea era buscar un sucesor para Gennaro Gattuso, pero renunció solo 16 días después junto a Leonardo, su asesor.