Italia se enfrenta a Turquía por segunda vez en este largo parón de selecciones. La Italia de Roberto Mancini llega tras la victoria en Turquía por 4-1 y el convincente empate 1-1 ante Francia, y está llamada a confirmarse para pelear por las dos primeras plazas del grupo 1 de la Liga A de la Nations League, lo que supondría, tras el parón de noviembre, la clasificación para los cuartos de final del torneo y ventajas en los sorteos para la clasificación para la Eurocopa. El partido comenzará en el estadio Dall'Ara de Bolonia a partir de las 20:45.
ITALIA-TURQUÍA
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