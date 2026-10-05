67' GOL - Apenas había tiempo para creer en una posible remontada cuando Italia vuelve a ponerse con cuatro goles de ventaja. Esta vez es Fini quien se lanza en vertical, se perfila hacia su izquierda, amaga el disparo dos veces haciendo caer a la zaga polaca y luego bate a Lubik en el primer palo para el 5-1.





65' GOL - Error de lectura defensiva de Italia sub-19, que por primera vez deja espacios a las transiciones polacas. Mikolajevski recibe en el área el centro de Drachal y bate a Palmisani.





59' GOL - Bien Koleosho al recuperar arriba en la presión sobre la salida de balón de Polonia y pase vertical para Lipani, que bate a Lubik a dos pasos.





55' GOL - ¡Espectacular Cher Ndour! El centrocampista de la Fiorentina recupera el balón delante de su propia defensa y, desde tres cuartos de campo de Italia, ve al portero polaco muy adelantado y prueba a sorprenderlo. Disparo potente con la derecha desde más de 70 metros que supera a Lubik y termina su recorrido en gol.





37' PALO - Otra vez un Liberali desatado por la derecha. Otra acción perfilándose hacia su izquierda tras superar a Ede y disparo raso hacia el segundo palo con la zurda, desviado de forma afortunada por Gurgul al palo.





27' GOL - Córner sacado en corto por Italia, con Liberali activado hasta la línea de fondo escorado a la derecha, y encuentra un centro templado al corazón del área, donde esta vez Ndour no falla: potente cabezazo a la escuadra y llega el segundo.





16' GOL - Buena jugada por la derecha de Liberali, que se perfila hacia su izquierda, combina a la primera con Ahanor y prueba el zurdazo potente. La defensa despeja sin liberar el área y el balón le cae a Koleosho, que se coordina bien y manda la pelota por debajo del larguero para el 1-0.





8' OCASIÓN - Otra ocasión de cabeza y otro gol evitado por una gran intervención de Lubik. Centro desde la izquierda a la altura de tres cuartos de Bartesaghi, que encuentra en el área la ruptura vertical de Pisilli. Esta vez el cabezazo del centrocampista romano también va ajustado, pero el portero polaco vuela y evita el gol.





1' OCASIÓN - Llega enseguida la primera gran ocasión del partido para Italia. Liberali se deshace de su marcador por la derecha y centra al corazón del área, donde entra con el timing justo Cher Ndour. Salto y cabezazo que, sin embargo, sale centrado y facilita la intervención por instinto de Lubik. En el rechace, zurdazo potente de Bartesaghi que se marcha alto.





0' Saque inicial a las 18:15 en el estadio Adriatico de Pescara





AQUÍ ESTADÍSTICAS, INFORMACIÓN Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO