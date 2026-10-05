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Camarda Italien U21Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia Sub 21-Polonia Sub 21 EN DIRECTO, alineaciones oficiales: Liberali con Cisse, Camarda en el banquillo

Italia U21
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Italia U21 vs Polonia U21
Polonia U21
EURO U21 Qualification

Sigue el partido decisivo de Italia sub-21 por la clasificación para los próximos Europeos sub-21.

Todo en un partido. La Italia sub-21 se enfrenta a Polonia sub-21 en el último encuentro de clasificación del grupo E para los próximos Europeos de la categoría.


La selección italiana sub-21 de Silvio Baldini solo necesita ganar y hacerlo por dos goles de diferencia para poder clasificarse directamente para la fase final del torneo, mientras que con una victoria por un solo gol de diferencia seguiría muy metida en la pelea por una clasificación como mejor segunda. Con cualquier otro resultado, Camarda y compañía se encontrarían en noviembre teniendo que afrontar el playoff.


ITALIA SUB-21 - POLONIA SUB-21

GOLEADORES: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' Comienza el partido a las 18:15 en el estadio Adriático de Pescara


    AQUÍ ESTADÍSTICAS, INFORMACIÓN Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • SUB-21, ITALIA-POLONIA: POSIBLES ALINEACIONES Y EL ACTA DEL PARTIDO

    Italia Sub-21-Polonia Sub-21


    Goleadores: -


    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. 

    Suplentes: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

    Entr. Baldini.


    POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski. 

    Suplentes: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

    Entr. Brzeczek.


    Árbitro: Badstubner (GER)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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