La Italia sub-21 vuelve a saltar al campo para los dos últimos partidos del grupo de clasificación para la fase final de la Eurocopa de la categoría y los chicos de Silvio Baldini están llamados a una doble gesta, dado que pasar de ronda por delante de Polonia valdría también la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2028 en Los Ángeles.

En la ronda de convocatorias de la selección absoluta, Roberto Mancini ha optado por dejar a su colega a muchos de los jóvenes a los que habría querido empezar a incorporar en su nuevo proyecto. Los objetivos que hay que cumplir son demasiado importantes como para fallarlos. Pero, ¿quiénes son estos chicos y qué hace falta para lograr la doble clasificación?



