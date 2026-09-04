«Italia sigue teniendo talento»: el agente de Sandro Tonali reacciona al fichaje récord del Tottenham y a la ofensiva del Chelsea por Honest Ahanor

Riso también habló del rápido ascenso de Ahanor tras su fichaje por 46 millones de euros por el Stamford Bridge. Hace solo un año, el versátil defensa se convirtió en el segundo jugador italiano sub-17 más caro cuando cambió el Genoa por el Atalanta por 15 millones de euros más variables. El agente considera el último traspaso de Ahanor como una prueba de que Italia sigue cultivando talento joven de élite.

"Para el Atalanta, es sin duda una gran operación", afirmó Riso. "Pero si un chico tan joven alcanza una valoración así, también significa que incluso hoy en Italia tenemos talento y sabemos cómo cultivarlo.

"El hecho de que se queden aquí [en Italia] no es central, especialmente si su destino es la Premier League, una liga que a menudo he descrito como la NBA del fútbol y que, como tal, sin duda puede contribuir de manera decisiva a su crecimiento. Es muy exigente y los devuelve más fuertes a nuestra selección. El verdadero reto para la Serie A es crear las condiciones para que estos chicos crezcan aquí, antes de tener que venderlos".