Tras una decepcionante derrota por 2-0 ante Bélgica, Italia afrontó su partido de la Nations League contra Turquía con todo por demostrar. El seleccionador Roberto Mancini apostó por una renovación radical, con ocho cambios en el once inicial. El foco principal estuvo en la inclusión de Michael Kayode, Matteo Ruggeri y Sebastiano Esposito para sus debuts con la absoluta. En un momento histórico para la selección, Sebastiano y su hermano Francesco Pio Esposito fueron titulares juntos, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en lograrlo con la Azzurra desde 1915.

Turquía, dirigida por el exentrenador de la Fiorentina Vincenzo Montella, también llegaba con varias bajas importantes. El portero Ugurcan Cakir no estuvo disponible por una suspensión recibida ante Francia, mientras que Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz y Mert Muldur eran baja por lesión. El partido tenía mucho en juego, ya que ambas selecciones ocupaban la parte baja del Grupo A después de perder sus respectivos partidos inaugurales.