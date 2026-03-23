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Italia se concentra en Coverciano: el programa y las últimas novedades sobre la alineación de cara a la semifinal de los play-offs contra Irlanda del Norte

El seleccionador Gattuso hablará hoy en rueda de prensa antes del primer entrenamiento.

Faltan tres días. Comienza la cuenta atrás para el Italia-Irlanda del Norte, partido correspondiente a las semifinales de la repesca de clasificación europea para la fase final del Mundial de 2026: el ganador se clasificará para la final, que se disputará en el campo del vencedor del Gales-Bosnia. La cita es el jueves 26 de abril en el Estadio de Bérgamo (New Balance Arena), con el saque inicial a las 20:45.


Hoy a las 14:00 horas, el seleccionador Gennaro Gattuso ofrecerá una rueda de prensa antes del primer entrenamiento, que comenzará a las 17:00 horas.


  • LA IGLESIA, FUERA; GATTUSO LLAMA A CAMBIAGHI

    Tras evaluar su estado físico una vez llegado al Centro Técnico Federal, se ha determinadoque Federico Chiesa no estará disponible para los dos próximos partidos y, de acuerdo con el club (el Liverpool, nota del editor), ha abandonado la concentración de la selección nacional.


    En su lugar, ha sido convocado el jugador del Bolonia Nicolò Cambiaghi.

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  • LOS CONVOCADOS

    El domingo por la noche se reunieron en Coverciano los 28 futbolistas convocados.


    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles).


    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles).


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    Este último se ha presentado a pesar de la lesión (lesión musculofascial en el aductor derecho); Bastoni también está en observación, mientras que hay más confianza en Mancini. Se ha disipado el temor por Tonali.



  • EL LLAMAMIENTO DE PIO ESPOSITO

    Pio Esposito hace un llamamiento al público. El delantero centro del Inter declaró tras el empate del domingo por la noche en el campo de la Fiorentina: «Os pido que dejéis a un lado el apoyo a los equipos de club y nos unamos por el bien de Italia; el jueves juega la selección y eso es lo más importante».

  • LA ALINEACIÓN PROBABLE

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.


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