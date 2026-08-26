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Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Italia se acerca a la joya de Santos Robinho Jr. mientras comienza el pulso internacional con Brasil por el extremo de 18 años

R. Junior
Santos FC
Serie A
Italia
Brazil

Según se informa, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se ha puesto en contacto con los representantes de la joven promesa del Santos Robinho Jr. para hablar de un posible futuro con Italia. Aunque el adolescente ha estado en el radar de la selección brasileña, su elegibilidad para Italia ha abierto la puerta a un pulso internacional por su fidelidad.

  • Italia se acerca al prodigio del Santos

    Según ESPN Brazil, la Federación Italiana de Fútbol se ha puesto en contacto con los representantes del delantero del Santos Robinho Jr. para sondear una posible convocatoria con las categorías inferiores de Italia. El jugador, de 18 años, se encuentra en la fase final para obtener la ciudadanía italiana por vía materna a través de su madre, Vivian.

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  • imago-sport-1077586734.jpgFotoarena

    Brasil sigue de cerca a una promesa adolescente

    La información añade que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también sigue muy de cerca la evolución del extremo. Personal de la CBF visitó en julio el campo de entrenamiento CT Rei Pele para recopilar datos y tomar medidas del equipamiento después de incluirlo en la preselección de la sub-20 de cara a los amistosos contra Bolivia. Aunque finalmente se quedó fuera de la convocatoria definitiva, el adolescente sigue firmemente en el radar de ambas federaciones.

  • El famoso linaje despierta interés

    Robinho Jr. es el hijo del exinternacional brasileño Robinho, que disputó 100 partidos con Brasil y marcó 28 goles con la selección entre 2003 y 2017. Después de irrumpir en la dinámica del primer equipo del Santos el año pasado, el atacante ha disputado 12 partidos oficiales a las órdenes del entrenador Cuca en 2026. Ahora busca tener más minutos con el primer equipo para acelerar su desarrollo.

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  • imago-sport-1080857503.jpgSports Press Photo

    Comienza la búsqueda de cesión en Europa

    El adolescente ha sido descartado de la ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil del Santos contra el Palmeiras después de que el club le concediera permiso para viajar a Europa. Está aprovechando el viaje para finalizar los trámites de su doble ciudadanía y evaluar posibles destinos para una cesión antes de que se cierre el mercado de fichajes. Se espera una resolución sobre su destino inmediato a nivel de club en los próximos días, mientras se desarrolla la batalla internacional por su futuro.