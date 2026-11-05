«Debo decir que el presidente del Club Italia trabaja mucho en numerosos aspectos. Es un cargo que me ocupa todo el día y me hace feliz. El trabajo es minucioso. Si recuerdan, había dicho que veía dos aspectos que debíamos mejorar.

Uno era precisamente el fútbol base: los niños de cinco a trece años. Y el otro, el cuello de botella que se generaba a partir de la Primavera: los jóvenes de 18 a 21 años que no lograban acceder al fútbol profesional, quizá en gran número»