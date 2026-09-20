Italia se concentra esta noche en el Centro Técnico Federal de Coverciano, donde a partir de mañana comenzará a entrenarse de cara a los cuatro primeros partidos del grupo de la UEFA Nations League.

Tras el partido de liga ante el Inter disputado ayer, el centrocampista de la Roma Bryan Cristante no está disponible debido a un problema físico y no podrá atender la convocatoria. Al mismo tiempo, el seleccionador Roberto Mancini ha dispuesto la convocatoria del centrocampista del Como Samuele Ricci, que se incorporará al grupo en las próximas horas.