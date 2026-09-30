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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traducido por

Italia, polémica por Calafiori tras el vídeo en el que regala su camiseta a un niño. La respuesta: «Me dais miedo»

Italia
Turquía vs Italia
Turquía
UEFA Nations League A
R. Calafiori
Arsenal

Ha estallado una pequeña polémica por un gesto de Riccardo Calafiori en el postpartido de Turquía-Italia, encuentro ganado con claridad por el equipo de Mancini y en el que el defensa del Arsenal no participó por rotaciones.


A pesar de los 90 minutos pasados en el banquillo, el zurdo romano protagonizó un bonito gesto hacia un joven aficionado turco que le pidió la camiseta. Complacido, el pequeño enloqueció de alegría en una bonita escena captada por las cámaras y que muy pronto se hizo viral en todas partes. Tan viral que alguien tomó como referencia el vídeo para denigrar al propio Calafiori, que, en Instagram, quiso comentar los ataques en su contra con un mensaje también duro en el tono.


  • Después del 4-1 a domicilio, Calafiori había vuelto al terreno de juego junto a los otros compañeros que no habían jugado para la sesión de descarga atlética. Allí se le acercó un niño que le pidió la camiseta, petición atendida por el lateral, que hizo realidad el sueño del pequeño turco.


    Sin embargo, según algunos usuarios, al hacerlo el italiano había mostrado poca atención hacia el chico, hasta el punto de casi ignorarlo. Una acusación que molestó a Calafiori, que entonces quiso escribir un mensaje de respuesta en Instagram.


    "Sinceramente, me dais un poco de miedo. Dejando de lado el hecho de que creo que se percibe claramente la emoción y la felicidad en mi rostro, al volver a ver el vídeo le habría dado un abrazo más o le habría hecho alguna caricia más, pero por desgracia me dejé distraer por otro chico que en ese momento también me pedía la camiseta que le había prometido antes (se ve en el vídeo). Pero ese no es el punto, lo que me da miedo es cómo incluso en una escena tan pura como esta vais a buscar el error, para generar odio, envidia o simplemente para ser los protagonistas debajo de un vídeo con muchas visualizaciones, me pregunto yo. Volviendo a la otra noche, desde luego mi emoción ni siquiera se acerca a la del niño, y es algo precioso, porque recuerdo bien lo que se siente y encontrarme de repente al otro lado y ser un ejemplo, creo que es lo más gratificante que hay".

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