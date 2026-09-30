Después del 4-1 a domicilio, Calafiori había vuelto al terreno de juego junto a los otros compañeros que no habían jugado para la sesión de descarga atlética. Allí se le acercó un niño que le pidió la camiseta, petición atendida por el lateral, que hizo realidad el sueño del pequeño turco.





Sin embargo, según algunos usuarios, al hacerlo el italiano había mostrado poca atención hacia el chico, hasta el punto de casi ignorarlo. Una acusación que molestó a Calafiori, que entonces quiso escribir un mensaje de respuesta en Instagram.





"Sinceramente, me dais un poco de miedo. Dejando de lado el hecho de que creo que se percibe claramente la emoción y la felicidad en mi rostro, al volver a ver el vídeo le habría dado un abrazo más o le habría hecho alguna caricia más, pero por desgracia me dejé distraer por otro chico que en ese momento también me pedía la camiseta que le había prometido antes (se ve en el vídeo). Pero ese no es el punto, lo que me da miedo es cómo incluso en una escena tan pura como esta vais a buscar el error, para generar odio, envidia o simplemente para ser los protagonistas debajo de un vídeo con muchas visualizaciones, me pregunto yo. Volviendo a la otra noche, desde luego mi emoción ni siquiera se acerca a la del niño, y es algo precioso, porque recuerdo bien lo que se siente y encontrarme de repente al otro lado y ser un ejemplo, creo que es lo más gratificante que hay".