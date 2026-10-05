Italia no brilla, pero vuelve a ganar: 3-1 a Turquía y 2º puesto en la clasificación

Italia cierra con una victoria el camino de este largo parón de selecciones y, por segunda vez en 7 días, derrota a Turquía en el partido correspondiente al Grupo 1 de la Liga A de la Nations League. La Italia de Roberto Mancini se impone por 3-1 en un encuentro nada sencillo y menos brillante que el disputado y ganado por 4-1 en Turquía, pero que da un impulso adicional y moral a Italia, que sube al segundo puesto del grupo por detrás de Francia, que venció a Bélgica.
Mancini cambia 9 jugadores respecto al partido de París empatado con Francia e Italia, sobre todo en el centro del campo y en las lecturas defensivas, tarda un poco en arrancar. El gol de Scamacca al inicio es casi casual, pero sirve para desbloquear a un equipo algo atascado y demasiado impreciso. La Turquía de Vincenzo Montella, que a su vez cambia a muchos hombres y no cuenta con casi todas sus estrellas, elige aprovechar los espacios y la profundidad para no dar referencias, con Donnarumma atento sobre todo al endiablado Simsir. En la segunda parte, Mancini mueve el banquillo, pero en pleno reajuste encaja el gol del 1-1, obra precisamente de Sismi. Sin embargo, el empate dura solo 4 minutos, ya que Calafiori, de cabeza tras una falta lanzada por Barella, encuentra de inmediato el 2-1. En el tramo final Italia crece aún más y, pese a perder a Vergare por lesión, también encuentra el gol del 3-1 de Pio Esposito, que mete la puntera en el centro-chut de Romano.
El recorrido de Italia en este parón se cierra, por tanto, con una clara mejoría. Los 7 puntos sumados en 4 partidos hacen olvidar la derrota contra Bélgica en el arranque y, de cara al parón de noviembre, colocan a Italia en el segundo puesto de la clasificación y con dos partidos, contra Bélgica y Francia (ante los belgas fuera de casa y frente a los franceses en casa), para jugarse la clasificación a los cuartos de final de la Nations League.
ITALIA-TURQUÍA 3-1
GOLEADORES: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)