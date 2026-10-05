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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia no brilla, pero vuelve a ganar: 3-1 a Turquía y 2º puesto en la clasificación

Italia
Turquía
UEFA Nations League A
Italia vs Turquía

Segunda victoria de Italia en la Nations League: tras el 4-1 de la ida, triunfo por 3-1 también en la vuelta ante Turquía.

Italia cierra con una victoria el camino de este largo parón de selecciones y, por segunda vez en 7 días, derrota a Turquía en el partido correspondiente al Grupo 1 de la Liga A de la Nations League. La Italia de Roberto Mancini se impone por 3-1 en un encuentro nada sencillo y menos brillante que el disputado y ganado por 4-1 en Turquía, pero que da un impulso adicional y moral a Italia, que sube al segundo puesto del grupo por detrás de Francia, que venció a Bélgica.


Mancini cambia 9 jugadores respecto al partido de París empatado con Francia e Italia, sobre todo en el centro del campo y en las lecturas defensivas, tarda un poco en arrancar. El gol de Scamacca al inicio es casi casual, pero sirve para desbloquear a un equipo algo atascado y demasiado impreciso. La Turquía de Vincenzo Montella, que a su vez cambia a muchos hombres y no cuenta con casi todas sus estrellas, elige aprovechar los espacios y la profundidad para no dar referencias, con Donnarumma atento sobre todo al endiablado Simsir. En la segunda parte, Mancini mueve el banquillo, pero en pleno reajuste encaja el gol del 1-1, obra precisamente de Sismi. Sin embargo, el empate dura solo 4 minutos, ya que Calafiori, de cabeza tras una falta lanzada por Barella, encuentra de inmediato el 2-1. En el tramo final Italia crece aún más y, pese a perder a Vergare por lesión, también encuentra el gol del 3-1 de Pio Esposito, que mete la puntera en el centro-chut de Romano.


El recorrido de Italia en este parón se cierra, por tanto, con una clara mejoría. Los 7 puntos sumados en 4 partidos hacen olvidar la derrota contra Bélgica en el arranque y, de cara al parón de noviembre, colocan a Italia en el segundo puesto de la clasificación y con dos partidos, contra Bélgica y Francia (ante los belgas fuera de casa y frente a los franceses en casa), para jugarse la clasificación a los cuartos de final de la Nations League.


ITALIA-TURQUÍA 3-1

GOLEADORES: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


  • GOLES Y JUGADAS CLAVE

    87' GOL - Gran acción de Doumbia, que gana el duelo cuerpo a cuerpo con Bardacki y se mete por dentro hasta el área, desde donde saca un zurdazo repelido en el último momento por Celik. Al balón suelto llega Romano, que prueba el tiro-centro y ahí aparece Pio Esposito para meter el pie y batir a Cakir.


    83' ¡QUÉ RIESGO! - Otro balón largo que la defensa italiana lee con dificultad, con Donnarumma saliendo sobre Akturkoglu, que se le adelanta e intenta marcar con una larga vaselina de zurda que, afortunadamente para Italia, no encuentra portería.


    77' GOL - Otro desajuste de Italia en el costado derecho turco. Calafiori pierde a Akgun, que rompe por dentro; Bastoni se ve obligado a salir y se abre un hueco en la frontal, con Akgun asistiendo al incorporado Ozcan, cuyo derechazo de primeras lo desvía a córner un atento Donnarumma.


    65' GOL - El empate turco dura solo 4 minutos. Barella es derribado en el tres cuartos derecho y convence a Marciniak para señalar la falta. El propio centrocampista del Inter se encarga del lanzamiento y pone un centro llovido al segundo palo, donde Calafiori, apoyándose ligeramente sobre la espalda de Elmali, se eleva de cabeza y bate a Cakir. Protestas enérgicas de Montella y de Turquía por el empujón, pero Marciniak no cambia de idea.


    61' GOL - Balón vertical de Akgun, que encuentra la ruptura de Celik, olvidado por Doumbia. El centro del lateral de la Juventus encuentra en el corazón del área a Elmali, que de tacón y sin querer asiste a Simsir, dejando a destiempo a toda la defensa italiana. En el segundo palo, el punta del Trabzonspor lo tiene fácil para batir a Donnarumma.


    57' OCASIÓN - Gran jugada de Maldini, que abre a la izquierda para Pio Esposito. El punta del Inter ve la ruptura en el área de Doumbia, que controla y remata de derechas solo ante Cakir, que se luce con una clásica intervención en estrella y con el pie neutraliza el disparo del centrocampista italiano.


    50' Incomprensión entre Di Lorenzo y Donnarumma, que dejan pasar al borde del área un balón al que llega Simsir. El atacante turco mantiene la pelota en juego y se mete hacia dentro sobre la línea de fondo, antes de ser frenado en el último momento y enviado a córner por Bastoni, que había regresado.


    40' Italia cambia el juego, de derecha a izquierda, con Ruggeri aprovechando la ruptura de Doumbia y recogiendo el balón al borde del área. Control y disparo de derechas desviado a córner por la defensa.


    26' GOL - Acción combinada de Vergara y Di Lorenzo por la derecha que acaba con el lateral del Napoli poniendo el centro. En el corazón del área, Doumbia y Scamacca saltan juntos, con el cabezazo del centrocampista golpeando en la espalda del delantero. Pero el balón se queda ahí y, en un instante, el punta del Atalanta se coordina y suelta un potente derechazo que toca el larguero y acaba en la red.


    17' OCASIÓN - Otra ruptura en el área de Italia para Akgun, que lo intenta de cabeza para superar a Donnarumma con una vaselina, pero el portero italiano está bien colocado y atrapa arriba.


    16' Otra buena salida desde atrás de Turquía, que encuentra a Khaveci entre líneas. El balón llega a Ozcan, que golpea con rosca y Donnarumma bloca bien.


    14' OCASIÓN - Kabak llega al disparo desde la frontal. Buen diagonal raso y potente al que Donnarumma se estira y desvía a córner.


    12' Peligrosísimo balón vertical desde la defensa que sorprende descubierta a la defensa italiana. El control de Khaveci no es perfecto y el peligro se desvanece, pero de haber controlado bien se habría quedado solo ante Donnarumma.


    11' Scamacca controla el balón, se lo acomoda a la derecha y desde la frontal saca un potente derechazo que no encuentra portería.


    0' Comienza el partido a las 20:45 en el estadio Dall'Ara de Bolonia.


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • ITALIA-TURQUÍA: LA FICHA DEL PARTIDO

    Italia-Turquía 3-1


    Goleadores: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


    ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo (55' Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55' Calafiori); Barella (70' Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83' Frattesi), Scamacca (55' Pio Esposito), Maldini.

    Suplentes: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito.

    Seleccionador: Mancini.


    TURQUÍA (5-4-1) - Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78' Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70' Elmaz); Simsir (70' Fakili).

    Suplentes: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Seleccionador: Montella.


    Árbitro: Marciniak (POL)

    Amonestados: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Bardacki (T)

    Expulsados: -

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