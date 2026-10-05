Italia no brilla, pero vuelve a ganar: 3-1 a Turquía y 2º puesto en la clasificación

87' GOL - Gran acción de Doumbia, que gana el duelo cuerpo a cuerpo con Bardacki y se mete por dentro hasta el área, desde donde saca un zurdazo repelido en el último momento por Celik. Al balón suelto llega Romano, que prueba el tiro-centro y ahí aparece Pio Esposito para meter el pie y batir a Cakir.





83' ¡QUÉ RIESGO! - Otro balón largo que la defensa italiana lee con dificultad, con Donnarumma saliendo sobre Akturkoglu, que se le adelanta e intenta marcar con una larga vaselina de zurda que, afortunadamente para Italia, no encuentra portería.





77' GOL - Otro desajuste de Italia en el costado derecho turco. Calafiori pierde a Akgun, que rompe por dentro; Bastoni se ve obligado a salir y se abre un hueco en la frontal, con Akgun asistiendo al incorporado Ozcan, cuyo derechazo de primeras lo desvía a córner un atento Donnarumma.





65' GOL - El empate turco dura solo 4 minutos. Barella es derribado en el tres cuartos derecho y convence a Marciniak para señalar la falta. El propio centrocampista del Inter se encarga del lanzamiento y pone un centro llovido al segundo palo, donde Calafiori, apoyándose ligeramente sobre la espalda de Elmali, se eleva de cabeza y bate a Cakir. Protestas enérgicas de Montella y de Turquía por el empujón, pero Marciniak no cambia de idea.





61' GOL - Balón vertical de Akgun, que encuentra la ruptura de Celik, olvidado por Doumbia. El centro del lateral de la Juventus encuentra en el corazón del área a Elmali, que de tacón y sin querer asiste a Simsir, dejando a destiempo a toda la defensa italiana. En el segundo palo, el punta del Trabzonspor lo tiene fácil para batir a Donnarumma.





57' OCASIÓN - Gran jugada de Maldini, que abre a la izquierda para Pio Esposito. El punta del Inter ve la ruptura en el área de Doumbia, que controla y remata de derechas solo ante Cakir, que se luce con una clásica intervención en estrella y con el pie neutraliza el disparo del centrocampista italiano.





50' Incomprensión entre Di Lorenzo y Donnarumma, que dejan pasar al borde del área un balón al que llega Simsir. El atacante turco mantiene la pelota en juego y se mete hacia dentro sobre la línea de fondo, antes de ser frenado en el último momento y enviado a córner por Bastoni, que había regresado.





40' Italia cambia el juego, de derecha a izquierda, con Ruggeri aprovechando la ruptura de Doumbia y recogiendo el balón al borde del área. Control y disparo de derechas desviado a córner por la defensa.





26' GOL - Acción combinada de Vergara y Di Lorenzo por la derecha que acaba con el lateral del Napoli poniendo el centro. En el corazón del área, Doumbia y Scamacca saltan juntos, con el cabezazo del centrocampista golpeando en la espalda del delantero. Pero el balón se queda ahí y, en un instante, el punta del Atalanta se coordina y suelta un potente derechazo que toca el larguero y acaba en la red.





17' OCASIÓN - Otra ruptura en el área de Italia para Akgun, que lo intenta de cabeza para superar a Donnarumma con una vaselina, pero el portero italiano está bien colocado y atrapa arriba.





16' Otra buena salida desde atrás de Turquía, que encuentra a Khaveci entre líneas. El balón llega a Ozcan, que golpea con rosca y Donnarumma bloca bien.





14' OCASIÓN - Kabak llega al disparo desde la frontal. Buen diagonal raso y potente al que Donnarumma se estira y desvía a córner.





12' Peligrosísimo balón vertical desde la defensa que sorprende descubierta a la defensa italiana. El control de Khaveci no es perfecto y el peligro se desvanece, pero de haber controlado bien se habría quedado solo ante Donnarumma.





11' Scamacca controla el balón, se lo acomoda a la derecha y desde la frontal saca un potente derechazo que no encuentra portería.





0' Comienza el partido a las 20:45 en el estadio Dall'Ara de Bolonia.





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