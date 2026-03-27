Alessandro Nesta también estuvo en la tribuna de Bérgamo para presenciar la victoria de Italia sobre Irlanda del Norte. El exdefensa, ahora entrenador, habló con Sky Sport y analizó la situación actual de los Azzurri, de cara al partido contra Bosnia, que puede decidir su clasificación para el Mundial. Estas fueron sus palabras.
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Italia, Nesta: «¡Bien hecho, Bastoni! Le han dado la lata por la simulación, pero yo también he simulado un montón de veces. Nunca le daré lecciones de moral»
CONTRA IRLANDA DEL NORTE
«Yo también me preocupé en la primera parte. Si no damos lo mejor de nosotros mismos, no hay partido contra ninguna de las selecciones que participan en la repesca. El problema, sin embargo, es la presión que supone vestir la camiseta de Italia, que es mayor que, por ejemplo, la de Bosnia o Irlanda del Norte. La gestión de la primera parte fue consecuencia de la tensión que sentían los Azzurri. Hay que ser conscientes de que aún es difícil, es más, que en Bosnia será aún más difícil. Nos espera un ambiente muy caldeado, con un rival que tiene más calidad que Irlanda. Zambrotta y yo somos francotiradores. Estábamos en Wembley cuando ganamos la Eurocopa y también estuvimos ayer por la noche en Bérgamo. ¿El martes? Yo no puedo ir, pero llamad a Zambrotta».
MUNDIAL
«Estos son partidos de nervios; la idea de que no vamos a ir al Mundial ya se nos ha metido en la cabeza. Clasificarnos no es una hazaña técnica, porque somos más fuertes que los demás, pero todo se juega en los nervios. En 2006, la victoria en el Mundial ayudó al fútbol italiano tras el Calciopoli; hoy, el fútbol italiano necesita más que nunca a la selección nacional. Sin olvidar, además, el punto de vista individual: hacer un buen Mundial, como futbolista, te cambia la vida y la carrera. Conozco muy bien a Rino Gattuso. Está mal, se siente responsable de esta situación y hará todo lo posible para que Italia vaya al Mundial. Ayer, en la primera parte, lo vi tenso; tiene un sentido de la responsabilidad realmente demasiado grande».
BASTONES
«Bastoni, como central, aprovecha menos sus cualidades ofensivas, pero tengo que felicitarlo porque le han dado un montón de guerra por las simulaciones y ayer, aunque no estaba en su mejor momento, volvió a hacer un gran partido. Siempre he tenido fama de jugador limpio, pero yo también he simulado muchísimas veces. Nunca le daré lecciones a Bastoni, para mí es genial».