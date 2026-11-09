Próximos partidos ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

La selección de Italia de Roberto Mancini se entrenó esta tarde en Coverciano bajo la lluvia, con vistas a los dos partidos de la Nations League: el jueves por la noche en Milán contra Francia y el domingo en Bruselas contra Bélgica.

El grupo dirigido por Roberto Mancini realizó ejercicios de calentamiento antes de dividirse: varios jugadores que fueron titulares ayer se dirigieron al gimnasio y los demás permanecieron en el campo, entre ellos Kayode, Palestra, Scalvini, el debutante Palma, Gatti, Ghilardi y Ahanor.