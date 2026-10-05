Roberto Mancini, seleccionador de Italia, habló con Rai Sport sobre el partido con Turquía: «No hay que pensar que pueda ser un partido sencillo. No lo será porque la selección turca está llena de buenos jugadores. A ellos les faltan futbolistas buenos, pero tienen otros que seguramente querrán hacerlo muy bien. Así que no podemos subestimar en absoluto el partido».
Italia, Mancini: «Inacio necesita tiempo, Vergara puede ser el futuro de Italia»
NUEVO FORMATO
«A mí me parece bastante fatigoso, sobre todo para los jugadores. Digamos que se puede hacer mejor... Hay chicos que han jugado 3 partidos seguidos, que han empezado 3 partidos seguidos. Pienso en Pio Esposito, pienso en Tonali...».
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«Quien es entrenador sabe que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Así que creo que tiene la experiencia para manejar esta situación».
Vergara es el futuro
"Por tipología de jugador y por calidad está claro que dependerá de él, porque tiene que crecer. No es que un jugador así consiga marcar la diferencia de inmediato. Hace falta un poco de tiempo, porque el nivel de los partidos es alto. Pero él ha jugado en el Napoli, también ha disputado partidos importantes, tiene cualidades para ese puesto. Espero que pueda ser de verdad nuestro extremo derecho en los próximos años porque tiene las cualidades para hacerlo".
INACIO NECESITA TIEMPO
«Es un chico que también necesita sumar algunas apariciones para ser nuestro, para que no piense en irse a otra parte con otra camiseta. Pero yo creo que él ya está... fidelizado porque ha pasado por todas nuestras categorías inferiores. Si pensamos que puede entrar y jugar, es un error porque hay que darle tiempo: es un chico que también físicamente tiene que formarse. Pero tiene cualidades importantes».
LA PRIORIDAD ES JUGAR AL FÚTBOL
«Yo creo que estamos aquí para jugar al fútbol. Y llevas haciéndolo desde niño... Así que es lo más bonito que puede haber para un chico. A este nivel, el único pensamiento debe ser jugar, divertirse, saber lo que hay que hacer cuando saltas al campo. Y luego, una vez hechas esas cosas, creo que se puede estar tranquilo».
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