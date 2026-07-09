Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, recibió el premio a la diplomacia deportiva del ACS Asomi College of Science en el Salón de Honor del CONI y habló sobre el cargo de director técnico de laselección: «Esta es la semana del DT; no cambiaré de opinión. Es jueves y espero que el fin de semana se calme la agitación. Estoy trabajando mucho y podría haber alguna sorpresa; quizá así resulte más sencillo afrontar otros temas. Una vez resuelto este primer punto, paradójicamente, podría ser más fácil avanzar en el resto».
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Italia, Malagò: «Esta semana se nombrará al nuevo director técnico; puede que haya alguna sorpresa»
MALDINI EN POLE, PERO...
Según La Gazzetta dello Sport,Maldini sigue siendo el candidato principal: ha aclarado todos los aspectos que le interesaban del cargo, desde la logística hasta las responsabilidades, y habría resuelto las diferencias económicas. Solo resta aclarar una cuestión relacionada con una propuesta anterior, por lo que, a día de hoy, no hay nada seguro.
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