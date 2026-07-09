Italia, Malagò: «Esta semana se nombrará al nuevo director técnico; puede que haya alguna sorpresa»

Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, recibió el premio a la diplomacia deportiva del ACS Asomi College of Science en el Salón de Honor del CONI y habló sobre el cargo de director técnico de laselección: «Esta es la semana del DT; no cambiaré de opinión. Es jueves y espero que el fin de semana se calme la agitación. Estoy trabajando mucho y podría haber alguna sorpresa; quizá así resulte más sencillo afrontar otros temas. Una vez resuelto este primer punto, paradójicamente, podría ser más fácil avanzar en el resto».



