Como ya se ha dicho, Italia disputará la semifinal de la repesca contra Irlanda del Norte, con el saque inicial el jueves 26 de marzo a las 20:45. En este primer partido, los Azzurri jugarán en casa, en Bérgamo. Si logran vencer a este primer rival, Donnarumma y sus compañeros se clasificarían para la final a domicilio contra Gales o Bosnia, programada para el martes 31 de marzo a una hora aún por confirmar.





Si los Azzurri no logran vencer a Irlanda del Norte, jugarían de todos modos el martes y, en ese caso, se enfrentarían al perdedor del Gales-Bosnia, en lo que se ha rebautizado como «el amistoso de la vergüenza» y que los Azzurri ya disputaron hace cuatro años.





Si Italia ganara ambos partidos, se clasificaría para el próximo Mundial, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.