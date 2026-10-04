Italia, Kean no estará ante Turquía: abandona la concentración

Moise Kean no estará a disposición de Roberto Mancini, y también mantiene en vilo al Como. El delantero italiano, de hecho, no se entrenó con el resto de sus compañeros en la concentración de Italia en Casteldebole, centro del Bolonia cedido a Italia.
Y según informa Sky Sport, aunque en un primer momento había sido considerado duda de cara al partido que mañana enfrentará a Italia precisamente en Bolonia, en el Dall'Ara, con Turquía, al final la FIGC ha decidido liberarlo y permitirle abandonar la concentración.