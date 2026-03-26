¡Una cita ineludible, para disfrutar con los amigos de 1vs1, la marca creada por GOAL Italiay Calciomercato.com!

La Italia de Gennaro Gattuso se enfrenta a una cita con la historia, en la semifinal de la repesca para clasificarse para el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano entre Estados Unidos, Canadá y México: en el New Balance Arena de Bérgamo se enfrentará a la Irlanda del Norte de Micheal O'Neill. El ganador se enfrentará el próximo martes al vencedor del Gales-Bosnia, en Cardiff o Zenica, en la final para alcanzar un objetivo que los Azzurri no logran desde 2014.

Una velada histórica para pasar con nuestros creadores de contenido, entre juegos y vídeos cortos, preguntas y respuestas, pero sobre todo con la Watch Party en directo, para animar a Italia todos juntos, con Marco Us Trombetta, Alessandro Di Gioia, Antonio Torrisi, Federico Albrizio y Simone Gervasio, a partir de las 19:45 en el canal de YouTube de 1vs1,cuyo enlace encontraréis más abajo.

¡No os lo perdáis!