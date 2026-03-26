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Grafica 1vs1 Italia-Irlanda del Nord

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Italia-Irlanda del Norte en 1vs1, ¡sigue la Watch Party en YouTube!

Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

No os perdáis la retransmisión en directo de nuestros creadores; disfrutad con ellos del partido de Italia en el Mundial con Gattuso.

¡Una cita ineludible, para disfrutar con los amigos de 1vs1, la marca creada por GOAL Italiay Calciomercato.com!

La Italia de Gennaro Gattuso se enfrenta a una cita con la historia, en la semifinal de la repesca para clasificarse para el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano entre Estados Unidos, Canadá y México: en el New Balance Arena de Bérgamo se enfrentará a la Irlanda del Norte de Micheal O'Neill. El ganador se enfrentará el próximo martes al vencedor del Gales-Bosnia, en Cardiff o Zenica, en la final para alcanzar un objetivo que los Azzurri no logran desde 2014.

Una velada histórica para pasar con nuestros creadores de contenido, entre juegos y vídeos cortos, preguntas y respuestas, pero sobre todo con la Watch Party en directo, para animar a Italia todos juntos, con Marco Us Trombetta, Alessandro Di Gioia, Antonio Torrisi, Federico Albrizio y Simone Gervasio, a partir de las 19:45 en el canal de YouTube de 1vs1,cuyo enlace encontraréis más abajo.

¡No os lo perdáis!

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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