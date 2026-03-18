Italia: Gattuso ya tiene lista la convocatoria: desde Chiesa hasta Raspadori, todas las decisiones y tres dudas por resolver

Queda muy poco, menos de 24 horas, y toda Italia conocerá la lista de los 28 jugadores que intentarán clasificarnos para el Mundial de 2026, que se celebrará en verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El viernes 19 de marzo, el seleccionador Gennaro Gattuso dará a conocer la lista oficial de convocados que nos llevarán a enfrentarnos, en la tarde del jueves 26 de marzo en Bérgamo, a Irlanda del Norte en la primera ronda de la repesca y (esperemos) en caso de victoria, a la final contra el ganador del Bosnia-Gales.

Quedan pocas dudas al seleccionador, que ya tiene en mente la plantilla que se llevará consigo a este compromiso fundamental.