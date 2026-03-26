Italia, Gattuso: «Lo hemos hecho bien, no era nada fácil. Ahora vamos a disputarnos la final. Tenemos que dar las gracias a Bérgamo y a la afición»

Italia se clasifica para la final de la repesca del Mundial gracias a su victoria por 2-0 sobre Irlanda del Norte. Al término de un partido reñido, sobre todo en la primera parte, los Azzurri consiguen el pase para la final del martes. Tras el encuentro, decidido por los goles de Tonali y Kean, el seleccionador Gennaro Gattuso habló ante los micrófonos de Rai Uno.