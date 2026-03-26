Italia se clasifica para la final de la repesca del Mundial gracias a su victoria por 2-0 sobre Irlanda del Norte. Al término de un partido reñido, sobre todo en la primera parte, los Azzurri consiguen el pase para la final del martes. Tras el encuentro, decidido por los goles de Tonali y Kean, el seleccionador Gennaro Gattuso habló ante los micrófonos de Rai Uno.
AFP
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Italia, Gattuso: «Lo hemos hecho bien, no era nada fácil. Ahora vamos a disputarnos la final. Tenemos que dar las gracias a Bérgamo y a la afición»
EL ANÁLISIS
«Nos ha costado. En la primera parte teníamos que haberlo hecho mejor, pero nos mantuvimos concentrados y jugamos bien. No era nada fácil. Nos complicamos la vida y fuimos lentos, pero en la segunda parte aceleramos el ritmo y ahora vamos a disputarnos esta final. Será difícil: tenemos que recuperarnos bien».
LA PRESIÓN
«¿Más presión fuera de casa? Los demás también la sentirán. Disfrutemos de esto; a partir de mañana nos centraremos en la final. Quiero dar las gracias al público de Bérgamo. Incluso en la primera parte apenas hubo silbidos, solo aplausos. Gracias a Bérgamo y a los aficionados».