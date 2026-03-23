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Gennaro Gattuso Italy NT press conferenceGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Italia: Gattuso ha visto 380 partidos en directo desde septiembre hasta hoy

El seleccionador de Italia ha protagonizado una auténtica hazaña para seguir a los futbolistas que podrían formar parte de la selección italiana

Durante la rueda de prensa celebrada el primer día de concentración de la selección nacional en Coverciano, con vistas al partido contra Irlanda del Norte —primer paso en la repesca de clasificación para el Mundial (si gana, Italia disputaría el partido decisivo contra Bosnia o Gales)—, el seleccionador de los Azzurri, Rino Gattuso, también habló del trabajo de observación y evaluación de los jugadores que ha llevado a cabo en estos meses.


Gattuso, con la ayuda de las cifras facilitadas por la oficina de prensa de la FIGC, ha enumerado el número de partidos que ha visto en directo desde el mes de agosto hasta el 22 de marzo inclusive, lo que suma un total de 380 partidos visionados.


  • GATTUSO, 38 PARTIDOS EN DIRECTO

    259 partidos de la Serie A (de un total de 300 disputados)

    15 partidos de la Copa de Italia

    3 partidos de la Supercopa de Italia en Arabia Saudí

    32 partidos en ligas extranjeras (25 en la Premier League, 3 en la Carabao Cup, 1 en la Liga, 1 en la Saudi Pro League, 1 en la Qatar Stars League)

    62 partidos entre la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League

    9 partidos internacionales de las selecciones rivales (Moldavia, Estonia, Noruega y Hungría)



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