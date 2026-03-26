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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Italia, Gattuso antes del partido contra Irlanda del Norte: «En ataque estamos bien posicionados»

Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El seleccionador habla a pocas horas del partido en Bérgamo

Rino Gattuso, seleccionador nacional, habla con la Rai antes del partido contra Irlanda del Norte, correspondiente a la semifinal de la repesca para el Mundial de 2026: «Tenemos que saber ganarnos al público. Al principio habrá un gran ambiente, pero luego tendremos que demostrar a la afición que estamos vivos, que respondemos golpe por golpe».


«En las jugadas a balón parado todo se pone a cero, porque cuando meten el balón creen firmemente en lo que hacen y debemos respetarlos. En cuanto a la dinámica de juego, tenemos algo más que ellos, pero debemos respetarlos y darlo todo desde el primer minuto», añade el seleccionador.


  • Y añade: «Creen firmemente en ello y su entrenador tiene razón al decir que los partidos se pueden ganar incluso con un 30 % de posesión. Contra Irlanda del Norte, Alemania y Eslovenia lo pasaron mal porque se enfrentaron a un equipo duro que no es espectacular, pero que es un equipo en el verdadero sentido de la palabra».


    En ataque serán titulares Kean y Retegui, con Pio Esposito listo para entrar. «Y también Raspadori... En ataque estamos bien, pero los auténticos delanteros también te ayudan en la construcción del juego. Ellos no rompen la línea para salir a por ti y adelantarse, por lo que resulta fundamental, para llegar bien a los últimos 16 metros, que nuestros delanteros participen en la construcción del juego».


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