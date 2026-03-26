Italia, esta noche se disputan los playoffs contra Irlanda del Norte: Bastoni, Calafiori y Tonali, casi seguros de jugar; ya se han elegido los lanzadores de penaltis

Ha llegado el día de la verdad. En Bérgamo, en vísperas del partido contra Irlanda del Norte, han llegado buenas noticias para los Azzurri, ya que Alessandro Bastoni ha participado en elprimer entrenamiento con el grupo desde que comenzó la concentración. El defensa del Inter, que desde el domingo por la mañana está trabajando con el cuerpo técnico de la selección para estar disponible esta noche, ha realizado, sin forzar, los mismos ejercicios que sus compañeros de equipo: aumentan sus posibilidades de ser titular desde el primer minuto, por delante de Donnarumma, con Mancini en el centro-derecha y Calafiori en el centro-izquierda.