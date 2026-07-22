Italia está dispuesta a hacer una «excepción» salarial para Pep Guardiola, según ha confirmado el presidente de la FIGC, quien ha revelado que se están manteniendo conversaciones con el exentrenador del Manchester City

El presidente de la FIGC, Malago, ha confirmado que Guardiola es uno de los candidatos principales para ser seleccionador de Italia. Los Azzurri buscan reemplazar a Gennaro Gattuso, quien renunció tras perder la repesca mundialista contra Bosnia-Herzegovina, lo que dejó a Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

Malagò, elegido presidente de la FIGC el 22 de junio, admitió que ya han iniciado conversaciones con Guardiola pese a las dificultades económicas, aunque aclaró que no es el único candidato.

Informes indican que Paolo Maldini y Leonardo se reunieron con Guardiola en Barcelona para hablar del cargo, lo que refleja la determinación de la federación de fichar a uno de los técnicos más laureados del fútbol.







