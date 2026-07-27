Según informa La Gazzetta dello Sport, para hoy está prevista en Roma una reunión muy importante y decisiva precisamente entre Malagò, Maldini y Leonardo, en la que se comprenderá si todavía existen o no los márgenes para continuar una colaboración iniciada hace poco menos de tres semanas. El recién elegido número uno de la Federación tratará de convencer a los hombres a los que ha confiado el proyecto de refundación de Italia, que también incluye una reestructuración de las categorías inferiores, de que el nombramiento de Andrea Pirlo era realmente incompatible, por razones de oportunidad, con los principios de ética que conlleva el cargo de seleccionador. Malagò tiene además la urgencia de presentar a los estamentos del fútbol italiano el nombre del seleccionador designado antes de que termine la jornada de mañana, cuando se celebrará un Consejo federal.