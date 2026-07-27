¿Y ahora qué pasa? El giro repentino que han tomado los acontecimientos en el frente del nombramiento del nuevo seleccionador de Italia y del asunto que ha tenido como protagonista a Andrea Pirlo puede desembocar en un auténtico terremoto en la Federación Italiana de Fútbol. Según diversas fuentes, el director técnico recién nombrado Paolo Maldini y su mano derecha Leonardo están listos para presentar su dimisión en caso de que el presidente de la FIGC, Malagò, se decantara por un perfil de entrenador que no encaje con sus ideas.
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Italia, es el día de la reunión decisiva entre Malagò, Paolo Maldini y Leonardo: ¿habrá dimisiones o el caso puede reconducirse?
ENCUENTRO DECISIVO
Según informa La Gazzetta dello Sport, para hoy está prevista en Roma una reunión muy importante y decisiva precisamente entre Malagò, Maldini y Leonardo, en la que se comprenderá si todavía existen o no los márgenes para continuar una colaboración iniciada hace poco menos de tres semanas. El recién elegido número uno de la Federación tratará de convencer a los hombres a los que ha confiado el proyecto de refundación de Italia, que también incluye una reestructuración de las categorías inferiores, de que el nombramiento de Andrea Pirlo era realmente incompatible, por razones de oportunidad, con los principios de ética que conlleva el cargo de seleccionador. Malagò tiene además la urgencia de presentar a los estamentos del fútbol italiano el nombre del seleccionador designado antes de que termine la jornada de mañana, cuando se celebrará un Consejo federal.
Chiellini está listo
Malagò intentará confirmar de palabra su absoluta confianza en el proyecto puesto sobre la mesa por Maldini y Leonardo, que iría más allá de la elección del nombre del seleccionador llamado a liderar el nuevo rumbo de Italia con la vista puesta en la clasificación para el Mundial de 2030. Sin embargo, si por parte del director técnico y de su asesor hubiera una demostración clara de intransigencia con el perfil de Pirlo, el presidente de la FIGC se vería obligado a aceptar las dimisiones y ya habría identificado en Giorgio Chiellini la figura ideal para asumir el cargo de director técnico. Con uno entre Roberto Mancini y Antonio Conte como seleccionador.
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