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Italia en la repesca del Mundial: últimas noticias en vísperas de la final en Bosnia

Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup

Víspera del partido para la selección de Gattuso.

Queda un día. El lunes es la víspera para Italia, que disputará la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: la cita decisiva tendrá lugar el martes 31 de marzo en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.


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Al mismo tiempo se disputarán las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si es necesario, a los penaltis.


  • EL PROGRAMA DE HOY

    La selección italiana entrena esta mañana a partir de las 11:00 en Coverciano para luego volar por la tarde a Bosnia, donde Gennaro Gattuso ofrecerá una rueda de prensa a las 19:15.


    El seleccionador parece dispuesto a confirmar el mismo once inicial que alineó el pasado martes en Bérgamo en la semifinal ganada por 2-0 contra Irlanda del Norte, a pesar de que Cristante y Pio Esposito están ansiosos por salir desde el banquillo para sustituir a Locatelli y Retegui.


    El programa ha cambiado debido al mal tiempo en Zenica, donde para el martes por la noche se prevé lluvia débil con temperaturas en torno a los 3 °C.


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  • LAS POSIBLES ALINEACIONES DE BOSNIA-ITALIA

    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Seleccionador: Barbarez.


    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Seleccionador: Gattuso.


    ÁRBITRO: Clement Turpin (Francia), asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, con el español José María Sánchez como cuarto árbitro, y Jérôme Brisard y Willy Delajod al VAR.

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