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Italia, de Bastoni a Tonali: quiénes suben y quiénes bajan en la alineación de cara al partido contra Irlanda del Norte

La alineación de los Azzurri para el partido de play-off del jueves en Bérgamo.

¿Quién jugará contra Irlanda del Norte? El seleccionador nacional, Gennaro Gattuso, ha intentado aclarar esta mañana, en la primera rueda de prensa de la Azzurri, sobre todo las situaciones más delicadas de cara al partido del jueves por la noche en el New Balance Arena de Bérgamo, contra el equipo de Michael O'Neill, en la semifinal de la repesca que puede suponer el primer paso para la clasificación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Hay varias dudas aún por resolver, sobre todo en defensa. Y, sobre todo, habrá que decidir cómo actuar de cara a una posible doble eliminatoria: arriesgarse desde el principio con los jugadores que no están en plena forma, teniendo en cuenta que podría no haber «un mañana» si no se gana a los norirlandeses, o bien plantearse ya reservarlos de cara a una posible final contra Gales o Bosnia y Herzegovina. El propio seleccionador ha declarado: «El primer partido lo jugaremos de una manera, el segundo de otra. Las decisiones se han tomado sobre esta base».


Veamos, pues, las alineaciones para el primer partido:



  • PUERTA

    No hay duda al respecto: el titular será, sin lugar a dudas, el capitán Gianluigi Donnarumma.

    • Anuncios

  • DEFENSA

    La línea que se encuentra en una situación más crítica, dadas las diversas circunstancias delicadas: Gattuso ha confirmado expresamente que es poco probable que Alessandro Bastoni pueda jugar, tras haberse perdido los partidos del Inter contra el Atalanta y la Fiorentina, aunque en el entrenamiento de hoy su estado ha mejorado. Un buen problema, ya que se trata de un pilar de los Azzurri, sobre todo porque los demás defensas tampoco están en plena forma: Mancini sufre de fatiga, pero nada grave; Calafiori tuvo un problema durante la final de la Copa de la Liga entre el Arsenal y el Manchester City, pero estará disponible. Es muy probable que la línea de tres esté formada por uno de entre Gatti y Mancini, si este último se recupera, Buongiorno y el propio defensa de losGunners.


  • MEDIO CAMPO

    En el centro del campo, la duda recae sobre Sandro Tonali. El centrocampista del Newcastle no ha sido convocado por Howe para el derbi contra el Sunderland tras salir maltrecho del Camp Nou de Barcelona en la Liga de Campeones: también se le evaluará con detenimiento, teniendo en cuenta la posible doble jornada. En las bandas estarán Politano y Dimarco, con Locatelli en el centro y Barella a su lado. Por otro lado, si Tonali no pudiera jugar, Frattesi está listo para sustituirlo.

  • ATAQUE

    Gianluca Scamacca se ha quedado en la concentración, pero no se encuentra bien y no jugará el partido. Gattuso apostará por la consolidada pareja formada por Kean y Retegui, con Pio Esposito a punto de salir desde el banquillo.

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