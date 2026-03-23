Italia, de Bastoni a Tonali: quién sube y quién baja de cara al partido contra Irlanda del Norte

¿Quién jugará contra Irlanda del Norte? El seleccionador nacional, Gennaro Gattuso, ha intentado aclarar esta mañana, en la primera rueda de prensa de la Azzurri, sobre todo las situaciones más delicadas de cara al partido del jueves por la noche en el New Balance Arena de Bérgamo, contra el equipo de Michael O'Neill, en la semifinal de la repesca que puede suponer el primer paso para la clasificación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Hay varias dudas aún por resolver, sobre todo en defensa. Y, sobre todo, habrá que decidir cómo actuar de cara a una posible doble eliminatoria: arriesgarse desde el principio con los jugadores que no están en plena forma, teniendo en cuenta que podría no haber «un mañana» si no se gana a los norirlandeses, o bien plantearse ya reservarlos de cara a una posible final contra Gales o Bosnia y Herzegovina. El propio seleccionador ha declarado: «El primer partido lo jugaremos de una manera, el segundo de otra. Las decisiones se han tomado sobre esta base».





Veamos, pues, las alineaciones para el primer partido:







