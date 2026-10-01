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Emanuele Tramacere
Traducido por

¿Italia corre el riesgo de perder a Inacio? Qué dice el reglamento, la opción con Turquía y la voluntad del jugador

Italia
Brazil
UEFA Nations League A
S. Inacio
Francia vs Italia
Francia
Italia vs Turquía
Turquía
Borussia Dortmund
Inter Milán
Juventus
AC Milán

El talento del Borussia Dortmund ha vuelto a ser descartado por Roberto Mancini y Brasil podría volver a mover ficha.

Tres de tres. Roberto Mancini todavía no ha cambiado de idea sobre Samuele Inacio, que, tras no ser convocado contra Bélgica y tampoco ante Turquía, suma la tercera exclusión consecutiva de la convocatoria de Italia también para el partido programado para mañana contra Francia a domicilio al otro lado de los Alpes.

Al talento del Borussia Dortmund le quedará, por tanto, solo un partido a su disposición en esta ventana de la Nations League, contra Turquía en Bolonia el próximo lunes, para poder lograr el debut en un partido oficial con la camiseta de Italia; de lo contrario, el riesgo de perderlo podría volver a hacerse increíblemente real.


  • DOBLE PASAPORTE

    ¿Por qué Italia puede perder a Inacio? El talentoso delantero, nacido en Bérgamo el 2 de abril de 2008, es en realidad hijo de Inacio Pià, el histórico exdelantero brasileño de Napoli, Atalanta y Catania, entre otros, y en consecuencia posee no solo el pasaporte italiano, sino también el de Brasil por parte de padre.

    Por eso, el delantero sigue entrando hoy al 100 % entre los jugadores que pueden responder a la convocatoria de ambas selecciones.

  • YA DEBUTÓ CON BALDINI, PERO NO CUENTA

    Inacio en realidad ya ha debutado con la selección absoluta italiana. Fue el 3 de junio de 2026 y en el banquillo estaba el seleccionador interino Silvio Baldini.

    El partido era Luxemburgo-Italia y el ex del Atalanta saltó al campo solo durante un minuto en el final, pero ese debut en realidad no cuenta. Se trataba, de hecho, de un amistoso y no sirve para excluir la posibilidad de decir sí a la federación brasileña.

  • QUÉ DICE EL REGLAMENTO

    El reglamento de la FIFA sobre los cambios de nacionalidad deportiva (o sobre la elección en el momento de la primera convocatoria) especifica que la posibilidad de elegir se mantiene durante toda la etapa juvenil hasta la sub-21 y pasa primero a ser complicada y luego irreversible con el salto a las selecciones absolutas.


    TRES PARTIDOS CIERRAN CUALQUIER POSIBILIDAD - Para poder ser considerado seleccionable única y exclusivamente por una sola federación, de hecho, un futbolista debe acumular al menos tres partidos en encuentros oficiales.

    UN PARTIDO, EL CAMBIO TODAVÍA ES POSIBLE - El proceso sigue siendo posible, pero se complica al alcanzar el primer partido oficial, aunque sea solo 1 minuto. Un futbolista que debuta en un encuentro oficial, antes de poder cambiar de selección, debe dejar pasar al menos 3 años desde el último partido disputado con la federación anterior.

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  • LA VOLUNTAD DE INACIO

    La convocatoria y el debut en Bolonia contra Turquía complicarían, durante los próximos 3 años, un eventual cambio de Italia a Brasil, pero sin el debut el interés de la Seleção podría volver a cobrar fuerza.

    Sin embargo, de base hay un hecho que, al menos por ahora, sigue siendo prioritario: la voluntad del chico, que desde pequeño siempre ha soñado con vestir la camiseta de Italia y que se siente única y exclusivamente italiano. Lo ha declarado en cada entrevista concedida hasta ahora, pero si por casualidad esa puerta dejara de abrirse, entonces las opciones de un cambio de idea con tintes verdeoro aún podrían asomar en el horizonte.



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