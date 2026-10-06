La Italia de Roberto Mancini sigue con su proceso de crecimiento con otra victoria ante Turquía, esta vez por 3-1 en casa, que mantiene a Italia plenamente en la carrera por la clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Un partido que puso fin al tour de force de 4 encuentros consecutivos de este largo parón de selecciones y en el que muchos encontraron espacio y minutos. Entre los convocados del seleccionador italiano había una gran expectación por ver el debut absoluto con la camiseta de Italia de uno de los talentos más jóvenes y más comentados entre los seleccionables: Samuele Inacio.

Sin embargo, en 4 partidos el delantero de la generación 2008 sumó una sola convocatoria, precisamente en el encuentro de esta noche ante Turquía, pero cero minutos sobre el campo y el debut "anti-robo" no llegó. ¿Pero qué pasa ahora?