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Italia: Bastoni y Tonali se incorporan al grupo; hay optimismo respecto a su alineación desde el primer minuto contra Irlanda del Norte

Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Queda un día para la noche decisiva. La selección italiana se entrena bajo la lluvia en Bérgamo, en vísperas del partido contra Irlanda del Norte: llegan buenas noticias para los Azzurri, ya que Alessandro Bastoni ha participado en laprimera sesión con el grupo desde que comenzó la concentración. El defensa del Inter, que desde el domingo por la mañana está trabajando con el cuerpo técnico de la selección para estar presente mañana por la noche, ha realizado hoy, sin forzar, los mismos ejercicios que sus compañeros de equipo: aumentan sus posibilidades de ser titular desde el primer minuto, por delante de Donnarumma: con Mancini en el centro-derecha y Calafiori en el centro-izquierda.



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  • TONALI Y POLITANO, TITULARES

    Sandro Tonali también ha participado regularmente en los entrenamientos, listo para volver a la alineación titular tras el golpe recibido contra el Barcelona en la Liga de Campeones. Junto a él en el centro del campo estarán Locatelli y Barella, formando un mediocampo de cinco en el que también estarán Dimarco y Politano, que han participado regularmente en los ejercicios de once contra cero. En la delantera, Kean y Retegui, con Pio Esposito como primera alternativa a los titulares.


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  • LA FORMACIÓN

    Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.

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