Roberto Mancini aún no es el seleccionador de Italia, pero todas las señales apuntan en esa dirección. No es casualidad que ya hayan surgido los nombres de su cuerpo técnico: deberían entrar en el equipo del seleccionador campeón de Europa en 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi y Leonardo Bonucci. El entrenador de porteros debería ser Marco Roccati, a quien Mancini tuvo en el Al-Sadd.
AFP
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Italia: así es el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana
Mancini apunta a Pozzo
Mancini podría convertirse en el seleccionador con más partidos en el banquillo de la historia de Italia: lidera la clasificación Vittorio Pozzo con 95, el segundo puesto es para Enzo Bearzot con 88 y el tercero lo ocupa precisamente Mancini con 61.
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