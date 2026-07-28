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Italia: así es el cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana

R. Mancini
Italia

Roberto Mancini aún no es el seleccionador de Italia, pero todas las señales apuntan en esa dirección. No es casualidad que ya hayan surgido los nombres de su cuerpo técnico: deberían entrar en el equipo del seleccionador campeón de Europa en 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi y Leonardo Bonucci. El entrenador de porteros debería ser Marco Roccati, a quien Mancini tuvo en el Al-Sadd.

  • Mancini apunta a Pozzo

    Mancini podría convertirse en el seleccionador con más partidos en el banquillo de la historia de Italia: lidera la clasificación Vittorio Pozzo con 95, el segundo puesto es para Enzo Bearzot con 88 y el tercero lo ocupa precisamente Mancini con 61.

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