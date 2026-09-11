AFP
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¡Ismail Kartal lo deja! El técnico del Fenerbahce dimite tras el empate ante la Roma, pero el presidente Aziz Yildirim se niega a aceptar su salida
Los gigantes turcos afrontan una crisis
La noche del debut del Fenerbahce en la principal competición de Europa se sumió en el caos después de que empatara 1-1 con el conjunto italiano Roma el jueves por la noche. A pesar de sumar un punto valioso, Kartal sorprendió en la rueda de prensa posterior al partido al presentar su dimisión por lo que describió como el bien del club. Sin embargo, el presidente del club, Yildirim, desmintió públicamente la salida del entrenador apenas unos minutos después, al insistir en que el técnico sigue firmemente al mando.
- Anadolu Agency
El presidente rechaza una sorprendente dimisión
Kartal, que sigue teniendo contrato hasta junio de 2027, afirmó que su decisión de dimitir tenía como objetivo despejar el camino para la plantilla: "He dejado mi cargo esta noche". Sin embargo, Yildirim se movió rápidamente para bloquear la salida y reveló que el entrenador estaba sometido a una enorme tensión emocional después de recibir un botellazo en la cabeza lanzado desde la grada durante el partido. Al confirmar que el técnico había quedado profundamente afectado por el incidente, el presidente explicó: "Está molesto por eso".
La expectación se dispara tras gastar
La turbulencia interna llega en medio de unas expectativas disparadas tras cinco subcampeonatos consecutivos en la Superliga turca. La presión aumentó aún más después de las incorporaciones de alto perfil en verano, entre ellas Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku y Vedat Muriqi, que llegaron para liderar la campaña. En su regreso a la fase de grupos de la Champions League por primera vez en 18 años, el hito del club ha quedado en cambio eclipsado por el intenso escrutinio en las redes sociales, que está afectando a la moral de la plantilla.
- Getty Images Sport
Se avecinan durísimas pruebas continentales
El Fenerbahce debe resolver rápidamente su crisis interna antes de viajar a Inglaterra para enfrentarse al Aston Villa en la segunda jornada de la fase de liga, el 14 de octubre. La Roma afronta una tarea igual de exigente esa misma noche, cuando reciba al gigante europeo Real Madrid en el Stadio Olimpico. La próxima prueba en Birmingham servirá como una evaluación definitiva de la autoridad de Kartal en medio de un ambiente cada vez más volátil.
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