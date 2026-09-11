Kartal, que sigue teniendo contrato hasta junio de 2027, afirmó que su decisión de dimitir tenía como objetivo despejar el camino para la plantilla: "He dejado mi cargo esta noche". Sin embargo, Yildirim se movió rápidamente para bloquear la salida y reveló que el entrenador estaba sometido a una enorme tensión emocional después de recibir un botellazo en la cabeza lanzado desde la grada durante el partido. Al confirmar que el técnico había quedado profundamente afectado por el incidente, el presidente explicó: "Está molesto por eso".