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Ismail Elfath, el «amuleto de la suerte» de Lionel Messi, arbitrará la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina
Un árbitro estadounidense pitó la semifinal
Elfath arbitrará la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, el miércoles por la noche en Atlanta. Le asistirán los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro. Este designación elimina cualquier posibilidad de que los ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor, o el argentino Facundo Tello, dirijan la final, por las normas de la FIFA sobre conflictos de interés.
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El factor «amuleto de la suerte» de Messi
Elfath es un buen augurio para Argentina: Messi ha ganado los cinco partidos que ha dirigido el dos veces Árbitro del Año de la MLS, incluido el dramático triunfo del Inter de Miami en la final de la Leagues Cup 2023.
El árbitro, con experiencia en torneos de élite tras actuar como cuarto árbitro en la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia, aporta además su bagaje a este encuentro.
Elfath supera los obstáculos de su carrera
Este nombramiento supone un hito para Elfath, que estuvo a punto de retirarse tras sufrir una grave lesión de rodilla en la Copa América 2024 que le obligó a someterse a dos operaciones y le mantuvo apartado más de un año. Su resiliencia se forjó al emigrar de Casablanca a Texas con 18 años y solo 200 dólares tras ganar el sorteo de visados de diversidad del Gobierno de EE. UU. El exdelantero del Austin Lightning se dedicó al arbitraje a tiempo completo en 2011, frustrado por el nivel local, segúnel Telegraph.
- AFP
Se avecina un enfrentamiento de gran tensión
Esta semifinal de gran repercusión promete ser un encuentro muy tenso, dada la arraigada rivalidad histórica y política entre ambas naciones futbolísticas. Elfath deberá mantener un control absoluto sobre el desarrollo del partido, tras haber mostrado ya ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja directa en lo que va de torneo. Su gestión de este encuentro servirá como prueba de fuego definitiva antes de que los responsables de la FIFA den por cerrada la lista de árbitros para la próxima final del Mundial.
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