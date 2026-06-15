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Ismael Saibari acuerda un traspaso de 55 millones de euros al Bayern de Múnich; la estrella de Marruecos y el PSV ya tiene fecha para el reconocimiento médico
Se ha llegado a un acuerdo con la estrella de la Eredivisie
El traspaso de 55 millones de euros es histórico para el PSV, pues supera todos sus récords anteriores. El centrocampista de 25 años, cuya cotización se ha disparado en el último año, atrajo el interés de los principales clubes europeos. El Bayern actuó rápido y lo vinculó con un contrato hasta 2031, según Voetbal International.
Planificación de la logística sanitaria durante el Mundial
Aunque Saibari está concentrado con Marruecos para el Mundial, su fichaje no debería retrasarse. El mediocampista marroquí se hizo famoso tras marcar un gol ante Brasil en el 1-1, demostrando su talento en un gran escenario.
Ya se coordinó para que realice el reconocimiento médico en Estados Unidos, según confirmó Fabrizio Romano. El médico del Bayern trabaja con la selección alemana en el mismo continente, así que solo falta superar los últimos detalles sin que el jugador tenga que viajar a Múnich por ahora.
El Khannouss respalda una decisión «merecida»
Antes, los rumores de traspaso recibieron el respaldo de quien conoce bien la Bundesliga: su compañero en la selección marroquí, Bilal El Khannouss. El centrocampista del Stuttgart dijo a los medios que le entusiasmaba la idea de que Saibari jugara con él en Alemania.
«Para ser sincero, no me meto en las carreras de los demás», declaró El Khannouss a Sky Sport Alemania. «Es un amigo muy cercano, pero no me entrometo en asuntos tan privados. No sé si es cierto, pero ojalá se cumpla, porque se lo merece. Por supuesto que puede jugar en Alemania: es un jugador increíble. Le deseo mucha suerte y espero que su sueño se haga realidad».
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Cifras impresionantes en el PSV Eindhoven
Las estadísticas de Saibari en los Países Bajos son impresionantes: 142 partidos oficiales con el PSV, 42 goles y 29 asistencias. Además, ha ganado tres ligas consecutivas y dos Copas de la KNVB con el club.
Con su futuro asegurado, Saibari se centra ahora en la selección. Marruecos debutará ante Escocia el 19 de junio en el Grupo C, buscando su primera victoria en la competición.